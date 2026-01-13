Puerto Patriada: Torres encabezó el Comando de Operaciones y reforzó el despliegue con 650 combatientes

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lideró una reunión estratégica en la Subcentral de Las Golondrinas para evaluar el estado de situación del incendio forestal en la zona de Puerto Patriada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de intendentes locales y autoridades de diversas provincias, se actualizó el despliegue de recursos humanos y técnicos que operan sobre un perímetro que ya supera las 13.600 hectáreas afectadas. Según el último reporte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el operativo cuenta con 646 personas abocadas a las tareas de control, priorizando el resguardo de la infraestructura y el bienestar de las familias en las áreas donde el fuego presenta mayor actividad.

El avance de las llamas ha generado daños de consideración en cuatro viviendas durante la última jornada, sumándose a las pérdidas materiales registradas previamente en estancias y complejos turísticos de la región. Ante este escenario, la Secretaría de Bosques confirmó que las próximas tareas se concentrarán en el refuerzo de fajas cortafuegos mediante herramientas manuales y el uso de maquinaria pesada, además de operativos de enfriamiento en puntos calientes detectados sobre el perímetro para evitar nuevos desprendimientos.

El combate aéreo es otro de los pilares del operativo, con ocho aeronaves en funcionamiento que incluyen helicópteros con helibalde, aviones anfibios y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros. Este esfuerzo coordinado involucra a organismos nacionales y provinciales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y cuerpos de bomberos de distintas provincias, quienes junto a una vasta flota de vehículos terrestres y drones de vigilancia, sostienen el trabajo mancomunado para frenar el avance del incendio en la zona cordillerana.

E.B.W.