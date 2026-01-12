Avances en la investigación por el incendio en Puerto Patriada: investigan una comunidad

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer y el Jefe de la Policía del Chubut, Comisario Andrés García, se revelaron detalles pormenorizados sobre la investigación del incendio en Puerto Patriada. Las autoridades confirmaron que la principal hipótesis de trabajo apunta a un hecho intencional derivado de un litigio interno en la zona de la reserva, el cual está siendo exhaustivamente analizado por el personal de la División de Investigaciones de la Comarca.

El Comisario García brindó precisiones técnicas sobre el origen de la sospecha, explicando que el personal policial analizó minuciosamente las cámaras de seguridad situadas en el puente Salamín y en el acceso al Camping Municipal de El Hoyo, que constituyen la única vía de entrada y salida a Puerto Patriada. Las imágenes capturadas revelaron que, apenas unos minutos después de iniciado el foco ígneo, dos camionetas descendían desde la zona del siniestro cargadas con muebles, elementos personales y cajas ya preparadas. Este movimiento resultó alarmante para los investigadores debido a que la violencia con la que se desató el fuego impidió que la gran mayoría de los vecinos rescatara siquiera sus documentos personales. García enfatizó que estas personas lograron realizar lo que parecía una mudanza completa y planificada, un hecho que contrasta con sus declaraciones posteriores donde afirmaban haber perdido la totalidad de sus pertenencias, algo que los peritos consideran poco probable dada la rapidez del operativo de carga observado.

En relación con el hallazgo de seis granadas del Ejército que había mencionado recientemente el gobernador provincial, el Jefe de Policía fue categórico al aclarar que dichos artefactos fueron encontrados en la localidad de Epuyén y no guardan relación directa con el foco de Puerto Patriada. Explicó que, si bien se detectaron pintadas en la zona de Epuyén que podrían vincularse a la aparición de los explosivos, por el momento no existe un nexo probado entre esos elementos y el origen del incendio en El Hoyo. Las autoridades subrayaron que se trata de dos causas que se tramitan por carriles separados para garantizar la objetividad y no contaminar las pruebas de cada hecho.

La línea investigativa más sólida de la fiscalía se sostiene a partir de testimonios espontáneos de testigos que pidieron reserva de identidad. Según estos relatos, el incendio tendría su raíz en un litigio de tierras que se remonta a dos años atrás, originado por la llegada de una mujer de Buenos Aires que exigía ser reconocida como parte de la comunidad local. Este reclamo fue rechazado de plano por el grupo, escalando a una situación de conflicto que incluyó medidas judiciales previas y prohibiciones de acercamiento entre un referente de la comunidad y la mujer. Para los investigadores, el hecho de que el fuego comenzara a escasos metros de la ubicación de esta comunidad y el posterior traslado de bienes personales refuerza la posibilidad de una maniobra vinculada a este enfrentamiento interno.

Sobre la situación procesal de los sospechosos, el Fiscal Díaz Mayer aclaró que se ejecutaron tres órdenes de allanamiento y se incautaron cinco teléfonos celulares con el fin de resguardar evidencia digital clave. El fiscal explicó que los dispositivos serán sometidos a un peritaje técnico para buscar comunicaciones o datos que den luz sobre el inicio del siniestro, pero subrayó que aún no se han dispuesto detenciones ni imputaciones formales. Mayer concluyó que, si bien existen elementos suficientes para fundamentar los allanamientos, la justicia actuará con cautela hasta obtener los resultados de los análisis tecnológicos, mientras continúa el trabajo de campo descartando otras líneas de investigación que han surgido tras las entrevistas realizadas a otros pobladores de la comarca.

E.B.W.