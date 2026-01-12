17°
Lunes 12 de Enero de 2026
12 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel

La Fiscalía imputó a Esteban Dávila por la muerte de Oscar Díaz, tras golpearlo con un elemento contundente. El acusado alegó legítima defensa y cumplirá 15 días de prisión preventiva.
La Fiscalía de Esquel dio inicio a la investigación penal por el homicidio de Oscar Fabián Díaz y solicitó la prisión preventiva para el imputado. El suceso, que representa el primer homicidio del año en la ciudad, ocurrió el domingo 11 de enero a las 04:30, en un domicilio de la calle Costanera al 1100 del barrio Lenart Englund. Según el pedido de apertura de investigación, la víctima, de 66 años, se encontraba en el lugar con otras tres personas cuando mantuvo una discusión con Esteban Humberto Dávila, de 35 años. Los motivos de la disputa estarían relacionados con una mujer que formaba parte del grupo.

 

En el transcurso del altercado, Dávila utilizó una estufa a leña, tipo salamandra, para golpear a Díaz en la cabeza y otras partes del cuerpo. Debido a las lesiones, el hombre murió en el lugar. Durante la audiencia de control de detención, la Fiscal Jefe María Bottini y el funcionario Julián Forti formularon los cargos y pidieron la prisión preventiva a la jueza Fernanda Revorí. Aunque la defensa alegó legítima defensa, la magistrada ordenó que el imputado continúe detenido por 15 días, hasta la realización de una nueva audiencia de revisión.

 

 

 

 

 

