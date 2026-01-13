Batalla contra el fuego en Los Alerces: viento y sequía complican el escenario

El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa activo y con varios frentes de avance, lo que obligó a intensificar las tareas de combate y a reforzar la planificación operativa. La estrategia prioriza la protección de la vida y los bienes de las personas, con un despliegue coordinado entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno del Chubut.

Durante las últimas horas se registraron rebrotes en distintos sectores, lo que demandó intervenciones rápidas y simultáneas. Uno de los focos más complejos se dio en la zona del arroyo Braese, un área de difícil acceso y con gran acumulación de material vegetal combustible, donde el comportamiento extremo del fuego complicó el trabajo nocturno de los brigadistas.

Para la jornada de este martes, las tareas se concentran en el refuerzo de personal y la reformulación de la planificación a corto plazo, debido al desgaste que genera el combate extendido en los sectores con mayor actividad. A esto se suma la intensificación de los vientos en áreas como el cordón Riscoso y el arroyo Colehual, que favorecieron la reactivación de focos entre la costa del Brazo Norte del Lago Menéndez y las laderas del cordón.

En paralelo, se instaló una base de operaciones para helicópteros en Bahía Rosales, desde donde se realizarán tareas aéreas condicionadas por el clima y la presencia de humo. También se mantienen guardias nocturnas, monitoreos permanentes y relevamientos en las poblaciones de la Zona Norte cercanas al incendio, así como evaluaciones de la infraestructura del parque y de los servicios turísticos.

El operativo reúne a más de 200 personas entre personal técnico, brigadistas y apoyo logístico, con la participación del Ejército Argentino, bomberos voluntarios de distintas localidades, equipos de Palena (Chile) y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. En este contexto, la Ruta 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León, con especial precaución en el sector de Bahía Rosales.

