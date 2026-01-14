Este jueves habrá un recital a beneficio de los afectados por el incendio

14 de Enero de 2026
sociedad |
Con la continuidad del fuego en el Parque Nacional Los Alerces, los vecinos siguen requiriendo ayuda y artistas locales proponen un encuentro en Esquel.
Este jueves, desde las 17 horas, en el patio de Radio Nacional
Anónimos, Paulo Rosales, Rienda Suelta y Lautaro Calfunao se presentarán en el patio de Radio Nacional recolectando fondos e insumos para los pobladores afectados por el fuego en el Parque Nacional Los Alerces.
Las donaciones serán recibidas en el mismo estudio, ubicado en Avenida Alvear entre Fontana y Sarmiento.
SL
