18°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
14 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Este jueves habrá un recital a beneficio de los afectados por el incendio

Anónimos, Paulo Rosales, Rienda Suelta y Lautaro Calfunao se presentarán en el patio de Radio Nacional recolectando fondos e insumos para los pobladores afectados por el fuego en el Parque Nacional Los Alerces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la continuidad del fuego en el Parque Nacional Los Alerces, los vecinos siguen requiriendo ayuda y artistas locales proponen un encuentro en Esquel.

 

Este jueves, desde las 17 horas, en el patio de Radio Nacional 

 

Anónimos, Paulo Rosales, Rienda Suelta y Lautaro Calfunao se presentarán en el patio de Radio Nacional recolectando fondos e insumos para los pobladores afectados por el fuego en el Parque Nacional Los Alerces.

 

Las donaciones serán recibidas en el mismo estudio, ubicado en Avenida Alvear entre Fontana y Sarmiento.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel prepara su aniversario: tres noches de festival, Telebingo y fiesta electrónica
2
 Esquel: Corte programado de energía eléctrica para este miércoles 14 de enero
3
 Dos heridos tras un accidente vehicular en la intersección de Ameghino y Belgrano
4
 Paulina Cocina visitó Trevelin y destacó la propuesta gastronómica local
5
 Estaba borracho y salió a navegar en kayak sobre las aguas heladas de un lago
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -