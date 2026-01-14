18°
Miércoles 14 de Enero de 2026
Solidaridad en acción: Rotary asistió a bomberos y brigadistas

Con donaciones de la comunidad de todo el país, integrantes de Rotary llevaron equipamiento, herramientas y elementos esenciales a bomberos, brigadistas y pobladores afectados por los incendios forestales.
En el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la zona de Epuyén, integrantes de Rotary concretaron una nueva entrega de equipamiento y asistencia destinada a bomberos voluntarios, brigadistas y vecinos damnificados. Las acciones fueron detalladas por M. Cecilia López Castaño y Santiago J. Suescun, quienes se encuentran coordinando la ayuda solidaria.

 

Al referirse al trabajo que vienen realizando, explicaron que la llegada al lugar permitió entregar una gran cantidad de materiales solicitados por quienes están en el frente de combate del fuego. “Venimos para el lugar de los incendios de Epuyén, donde llevamos una gran parte de los materiales y equipamiento que estaban requiriendo los bomberos y los rescatistas”, señalaron.

 

Ambos remarcaron el fuerte impacto emocional que genera recorrer la zona afectada, al observar el daño provocado por el fuego en el paisaje y en los medios de vida de la comunidad. En ese contexto, destacaron también el compromiso solidario de vecinos y organizaciones que se suman para ayudar, funcionando como nexo entre quienes donan y quienes necesitan asistencia urgente.

 

Entre los elementos entregados se encuentran un compresor para los bomberos voluntarios de Epuyén, motosierras para el cuartel de Trevelin, una motobomba, handys, linternas frontales, botines, guantes de cuero, un generador y antenas Starlink, fundamentales para garantizar la comunicación en sectores donde no hay energía eléctrica ni señal telefónica.

 

Además, se distribuyeron insumos básicos como agua, colirio y alimentos, priorizando las necesidades inmediatas que fueron planteando los equipos en el terreno. Desde Rotary indicaron que las donaciones se gestionan de manera constante, ya que las demandas cambian día a día en el contexto de la emergencia.

 

López Castaño y Suescun señalaron que, además de la asistencia actual, ya se trabaja pensando en la etapa posterior al incendio, cuando será necesario acompañar la reconstrucción de hogares, espacios productivos y medios de vida afectados. En ese sentido, remarcaron que la prevención será clave para evitar que situaciones similares se repitan.

 

Finalmente, hicieron un llamado a la conciencia colectiva y al acompañamiento a los voluntarios y brigadistas que trabajan en la emergencia. “Todo suma, todo sirve y todo nos hace falta para poder asistir en esta emergencia”, expresaron.

 

 

R.G.

 

