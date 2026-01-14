Los Alerces: Estado de servicios, senderos y situación del humo al 14 de enero

El Parque Nacional Los Alerces informa el estado de situación actualizado para visitantes y residentes. Actualmente, la Ruta 71 presenta tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. No obstante, en el sector de Portada Centro hasta Quebrada del León, los servicios turísticos se prestan con normalidad y un importante nivel de actividad. El transporte público de pasajeros cuenta con un servicio especial de la empresa Jacobsen (Tel: 2945-525512) cubriendo el tramo Esquel - Villa Futalaufquen - Bahía Rosales.

Estado de situación y visibilidad (Humo)

A las 10:35 a.m. de este 14 de enero, se registra presencia de humo en la Zona Centro (Villa Futalaufquen), donde se espera un cambio en la dirección del viento. Misma situación se reportó en Bahía Rosales. Por el contrario, la Zona Sur se mantiene sin presencia de humo, mientras que la Zona Norte permanece totalmente cerrada al uso público por la afectación directa del incendio.

Senderos: ¿Qué está abierto y qué está cerrado?

El registro para senderos de alta dificultad se realiza de 8:00 a 12:00 hs en el Centro de Informes.

CERRADOS: Krugger (completo), Dedal, Cocinero y todos los de la Zona Norte.

ABIERTOS: * Krugger hasta Portezuelo (Dificultad alta). Puerto Limonao (Media/baja). Cinco Saltos (Media). Huella Andina (Villa Futalaufquen a Arroyo Rañinto - Baja/media). Cascada Irigoyen (Baja). Quebrada del León (Media). En Zona Sur: Laguna del Toro (Media/alta), Cascada Los Tambores, Cauce Viejo, Mirador Los Pozones, El Choconcito, Los Pescadores y La Balsa (este último requiere registro con 2 días de antelación).



Servicios Gastronómicos y Proveedurías

En Villa Futalaufquen y Puerto Limonao, los locales mantienen sus puertas abiertas:

Kiosco Futalaufquen: 8:00 a 18:30 hs.

Autoservicio Futalaufquen: 9:00 a 20:00 hs.

Kiosco Fuinque (Pto. Limonao): 10:00 a 18:30 hs.

Food Truck del Puerto: 11:00 a 20:00 hs.

Restaurantes: Pichón (12:30 a 15:00 y 20:00 a 23:00 hs), El Lugar del Lago (10:30 a 16:00 y 19:00 a 00:00 hs) y Food Truck Vuelta del Lago (13:00 a 20:45 hs).

Alojamiento y Tarifas de Camping 2025-2026

Diversos establecimientos ofrecen cabañas, dormis y parcelas de acampe:

1. Club Empleados Bancarios: * Cabañas (4 a 6 personas): $55.000 a $85.000 según categoría.

Dormis (4 personas): $40.000 a $55.000.

Camping pernocte: Adultos $6.000 (Socios) / $12.000 (No socios).

2. Camping Los Maitenes: * Acampe Temporada Alta: Mayor $18.000 / Menor y Jubilados $9.000.

Domos (1 a 4 personas): Desde $80.000 hasta $130.000 en temporada alta.

3. Bahía Rosales (Agreste y Organizado):

Domos en Bahía Rosales Agreste: Desde $75.000 hasta $150.000 según capacidad y categoría Plus.

Acampe en Organizado: Adultos $14.000 (General) / $12.000 (Residente).

Cabañas en Organizado: Hasta 4 pax $135.000 / Hasta 6 pax $165.000.

4. Otros sectores:

Camping Rahue: Acampe $15.000 / Uso diurno $10.000.

Arroyo Centinela: Adultos $12.000 / Dormis desde $60.000.

Río Grande (Zona Sur): Acampe $10.000 / Uso diurno $5.000.

Camping Las Rocas: Actualmente CERRADO (regreso a confirmar).

Se recomienda a los visitantes consultar con los prestadores vía telefónica para confirmar disponibilidad y reservas, dada la dinámica de la situación ambiental.



T.B