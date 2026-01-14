18°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLA
14 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

A la espera de lluvia, sigue el combate al fuego en PNLA

Con una estrategia enfocada en proteger la vida y los bienes de las personas, la APN articula el despliegue de recursos. Así se vio el fuego anoche. El parte de hoy miércoles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de un pronóstico que aportaría precipitaciones a la zona, se trabaja en los múltiples frentes de avance del fuego a través de una estrategia de abordaje integral para la asignación de recursos y los refuerzos suplementarios que demandan los rebrotes de los focos dispersos.

 


Para la jornada de hoy se espera una temperatura máxima de 19°C, una humedad relativa mínima de 55%, con velocidad del viento de 10-20km/h,
predominando del sector Oeste y aumentando a partir de media mañana o mediodía a 30-40km/h con ráfagas mayores y predominantes del Oeste o
Sudoeste, en disminución hacia la noche.

 

Los trabajos planificados para este miércoles se adaptarán en función de la reevaluación de las condiciones meteorológicas, debido a las previsiones de vientos intensos por el ingreso de un frente frío con probables precipitaciones.

 

Este panorama aportaría humedad y frío a los puntos calientes, a la vez que podría reducir el periodo operacional hasta el mediodía, obstaculizando incluso las tareas planeadas.

 

De esta manera, el combate del fuego en el terreno se ajustará a las condiciones, accediendo a los distintos sectores por vía aérea, lacustre o terrestre en función de las posibilidades presentadas en cada frente de trabajo.

 

Dado que el contexto continúa presentando simultaneidad de frentes, el dispositivo de control del incendio articula los requerimientos espontáneos para el ataque de los rebrotes. En este sentido, las tareas durante la jornada de ayer se concentraron principalmente en las zonas de Lago Rivadavia, Laguna Froilán, Lago Verde, Río Arrayanes - Arroyo Braese, Arroyo Colehual y Cerro Riscoso.

 

Operaron durante la tarde tres helicópteros del Ejército Argentino, cuatro aviones hidrantes (dos contratados por la Administración de Parques Nacionales y dos provistos por la AFE) y un Boing 737 aportado por la Provincia del Chubut .

 

Además, se realizaron vuelos con drone para la observación en diferentes sectores del incendio, para brindar apoyo aéreo en la toma de decisiones y detección de focos de calor.

 

En la noche de este martes se destinó un autobomba forestal URO con un equipo de brigadistas con el fin de realizar recorridas y control en las inmediaciones de las poblaciones; sosteniendo las tareas de monitoreo, apoyo y guardias nocturnas para cada una de las poblaciones de la Zona Norte cercanas al incendio, junto con los relevamientos de necesidades inmediatas y eventuales urgencias.

 


Desde el pasado miércoles 7 de enero el titular de la Administración de  Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, se encuentra coordinando desde el
Comando Operativo las estrategias interinstitucionales con el gobierno de la Provincia del Chubut y los equipos técnicos locales de los Organismos Nacionales, en articulación con Jefatura de Gabinete de Ministros y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

 

Participan del operativo, coordinado por el Parque Nacional Los Alerces y articulado por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), más de 200 personas entre personal de línea, técnico y logístico. Se suman los vitales aportes de los Servicios Provinciales de Manejo del Fuego del Chubut y del Neuquén, el Ejército Argentino, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y equipos de Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la zona y de Palena (Chile), junto a la colaboración en logística y seguridad de personal de Vialidad Provincial, Policía Federal, Gendarmería Nacional y grupos de pobladores, prestadores y guías del Parque Nacional.

 

La Ruta 71 se encuentra en situación de tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Se recomienda especial atención en el sector de Bahía Rosales debido a la entrada y salida de vehículos por la operación del helipuerto.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel prepara su aniversario: tres noches de festival, Telebingo y fiesta electrónica
2
 Esquel: Corte programado de energía eléctrica para este miércoles 14 de enero
3
 Dos heridos tras un accidente vehicular en la intersección de Ameghino y Belgrano
4
 Paulina Cocina visitó Trevelin y destacó la propuesta gastronómica local
5
 Estaba borracho y salió a navegar en kayak sobre las aguas heladas de un lago
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -