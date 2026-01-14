Dakar 2026: Una maniobra heroica mantiene a Luciano Benavides como líder

El Rally Dakar 2026 ha entrado en su recta final y las noticias para el deporte argentino no podrían ser mejores. Tras una novena etapa cargada de dramatismo y cambios de ritmo constantes, el piloto salteño Luciano Benavides (Husqvarna) logró una actuación consagratoria que lo depositó nuevamente en lo más alto de la clasificación general de motos.

La jornada estuvo marcada por el infortunio del australiano Daniel Sanders (GasGas), quien llegaba como líder sólido pero sufrió una caída que le hizo perder minutos valiosos en la navegación y el cronómetro. Benavides, con la templanza que lo caracteriza, supo leer el terreno y acelerar en los sectores clave para capitalizar el error de su rival y volver a lucir el "número 1" virtual de la competencia.

El "Menor" acelera rumbo a la gloria

Luciano, hermano menor del bicampeón Kevin Benavides, demostró por qué es uno de los máximos exponentes del rally raid mundial. Durante la especial de este miércoles 14 de enero, el salteño mantuvo un ritmo asfixiante sobre las dunas, logrando descontar la ventaja que lo separaba de la punta. Con este resultado, el argentino se encamina a las últimas tres etapas con la presión de defender el liderato, pero con la confianza de tener el ritmo necesario para llevarse el trofeo a Salta.

"Fue una etapa muy física y técnica, donde había que estar muy concentrado para no cometer errores de navegación", comentan los especialistas sobre el desempeño del piloto de Husqvarna, quien ha mostrado una regularidad asombrosa desde que comenzó la travesía en Arabia Saudita.





El panorama de la general y la caída de Sanders

La caída de Daniel Sanders no solo benefició a Benavides, sino que apretó los tiempos en el "top 5" de la categoría. Sanders, quien debió ser asistido pero pudo continuar en carrera, cayó varios puestos en la general, dejando la lucha por el título centrada en Benavides y los representantes de Honda y KTM que vienen acechando desde atrás.

A falta de muy pocos kilómetros para la meta final, el sueño del campeonato está más vivo que nunca. Luciano Benavides busca unir su nombre al de su hermano Kevin en el historial de ganadores de la competencia más dura del planeta, lo que marcaría un hito sin precedentes para el motociclismo nacional.

Lo que viene: etapas decisivas

El Rally Dakar 2026 continuará mañana con la Etapa 10, donde los pilotos se enfrentarán a zonas de navegación pura y extensos salares. Benavides tendrá la difícil tarea de abrir pista en ciertos tramos, una posición de riesgo que pondrá a prueba su madurez como líder de la general.

Tanto los medios especializados como la prensa nacional coinciden en que el ritmo del salteño es superior al de sus perseguidores inmediatos, lo que alimenta la ilusión de ver nuevamente la bandera argentina en lo más alto del podio el próximo viernes.





T.B