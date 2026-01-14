El observatorio de la NASA advierte sobre el impacto del fuego en la Patagonia

El Observatorio de la Tierra de la NASA ha emitido un informe especial alertando sobre la grave situación que atraviesan los ecosistemas boscosos en la provincia de Chubut, Argentina. A través de capturas satelitales de alta resolución, la agencia espacial estadounidense documentó cómo el humo y el calor de los incendios forestales están asediando sectores críticos del Parque Nacional Los Alerces, hogar de algunos de los árboles más antiguos y raros del planeta.

Según el reporte oficial, las llamas han avanzado sobre terrenos de difícil acceso, poniendo en riesgo especies vegetales que han sobrevivido durante milenios. La preocupación principal de la NASA se centra en el Alerce (Fitzroya cupressoides), una conífera gigante que puede vivir más de 3.000 años y que es fundamental para la biodiversidad de la región.

Monitoreo satelital y condiciones críticas

Los instrumentos de la NASA, incluyendo el sensor MODIS y el VIIRS, han detectado firmas térmicas intensas que confirman la magnitud del siniestro. Las imágenes muestran densas columnas de humo que se extienden sobre los lagos glaciares y valles profundos de la cordillera de los Andes.

El informe técnico destaca que la propagación del fuego se ve facilitada por condiciones climáticas extremas:

Sequía prolongada: La falta de precipitaciones en la región ha dejado el combustible vegetal (hojarasca y madera seca) en condiciones de inflamabilidad máxima.

Olas de calor: Temperaturas inusualmente altas para la latitud patagónica han dificultado las tareas de contención por parte de los brigadistas.

Topografía compleja: Los incendios se desarrollan en pendientes pronunciadas donde el viento genera remolinos de fuego difíciles de predecir.

Un patrimonio de la humanidad en riesgo

La NASA resalta en su artículo que el Parque Nacional Los Alerces es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La pérdida de estos "bosques raros" no solo afectaría a la Argentina, sino que representaría una pérdida irreparable para la ciencia climática global, ya que estos árboles funcionan como registros históricos de los cambios ambientales durante siglos.

El monitoreo espacial continúa siendo una herramienta vital para los equipos de emergencia en tierra, permitiendo identificar nuevos focos y planificar la logística de los medios aéreos en una zona donde la visibilidad se ve frecuentemente reducida por el humo. La agencia espacial mantendrá el seguimiento de la situación mientras las condiciones de calor y viento sigan amenazando la integridad de este santuario natural.



T.B