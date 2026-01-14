Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses

La situación en la zona cordillerana de la provincia de Chubut continúa siendo de extrema gravedad. Tras varios días de lucha incesante contra el avance de las llamas, las autoridades y especialistas en manejo del fuego han lanzado una advertencia contundente: aunque se logre avanzar en la contención de los focos principales, el combate definitivo y las tareas de liquidación total del incendio podrían extenderse durante meses.

Según un reporte oficial, el fuego dentro y fuera del Parque Nacional Los Alerces se mantiene con actividad intensa en varios sectores. La combinación de una vegetación densa, una sequía histórica acumulada y condiciones meteorológicas adversas han generado un escenario donde el control absoluto se vuelve una tarea de largo aliento para los equipos de emergencia.

Un escenario de alta complejidad técnica

El operativo, que cuenta con el despliegue de cientos de brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el servicio provincial (SPMF) y diversos cuerpos de bomberos voluntarios, se enfrenta a una topografía que impide el acceso directo en muchos de los frentes. "La lucha no termina cuando se detiene el avance de la llama; el trabajo de enfriamiento y control de puntos calientes subterráneos es lo que demandará meses de presencia en el territorio", explican los expertos en el área.

Actualmente, los esfuerzos del Comando Unificado se concentran en tres ejes fundamentales:

Protección de infraestructuras: Priorizar que el fuego no alcance zonas habitadas o instalaciones de servicios críticos.

Ataque con medios aéreos: Aprovechar las ventanas de visibilidad para que aviones hidrantes y helicópteros helibaldes operen sobre las crestas de los cerros.

Líneas de defensa: Apertura de cortafuegos en sectores estratégicos para frenar el avance hacia bosques milenarios de gran valor ambiental.

Pronóstico y guardia de cenizas

La advertencia sobre la duración del combate surge de la previsión de un verano con temperaturas por encima de la media y la falta de lluvias de intensidad que puedan colaborar de manera natural con la extinción. Los brigadistas señalaron que, dadas las características del suelo orgánico de la región, el fuego puede permanecer latente en las raíces y "saltar" días o semanas después si no se realiza un trabajo minucioso de guardia de cenizas y liquidación de perímetros.

Desde el Comando Unificado se reiteró el pedido de extrema precaución a los turistas y residentes, recordando que gran parte de los senderos y áreas de uso público permanecen cerrados para facilitar la logística de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de las personas. La comunidad de Chubut se mantiene en alerta ante un siniestro que, por su magnitud, ya se perfila como uno de los desafíos ambientales más grandes de los últimos años en la Patagonia.



T.B