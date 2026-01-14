Salud y personas mayores: proponen un espacio de encuentro para "memorias que resuenan en el cuerpo"

El equipo de profesionales musicoterapeutas "La Ronda" comienza el 2026 proponiendo un espacio de encuentro para personas mayores de 65 años.

"Memorias que resuenan en el cuerpo" es un espacio de encuentro para compartir vivencias, música, historias, movimiento y disfrute, como detalló Lucía Jimena Carrizo:

Junto a Julia Pérez Díaz, conforman La Ronda: "Hacemos distintos talleres, encuentros para la comunidad. Vamos a iniciar este 2026 con lo que llamamos Las Rondas de Adultos de más de 65, y que es un espacio justamente de encuentro a través de la expresión, sonoro, corporal, musical, donde lo que intentamos hacer es generar espacios que permitan escucharse, conformar redes de sostén, de apoyo mutuo, a través del arte y de las experiencias lúdicas, pasarla bien un rato y encontrar con quienes compartir".

El espacio de "La Ronda" llevó adelante distintas propuestas el último tiempo: "Hicimos un taller en la Feria del Libro, en el marco del Encuentro de Arte y Salud Mental el año pasado, propusimos también un taller para cuidadores. La idea también es que sirva para difundir un poco qué es la musicoterapia, que por ahí no es tan conocida acá en Esquel y que cualquier persona puede acercarse a un taller, que en realidad nosotros estamos en estos espacios trabajando con el arte, con el juego, con la música, y generando experiencias que promueven el bienestar de las personas".

El foco en la edad no es azaroso, sino que apunta a las herramientas que pueden ser útiles en la salud mental: "Sabemos que la soledad es un problema que estamos teniendo justamente después de la pandemia y a nivel social estamos viviendo como esta problemática, entonces apuntar a espacios donde los adultos puedan encontrarse nos parecía súper importante".

La invitación es a partir de este viernes 16 de enero a las 18:30 en la Asociación Sirio Libanesa, con inscripción previa y aranceles accesibles, a los teléfonos 01123440231 (Julia Pérez Diaz) o al 01138215963 (Lucía Jimena Carrizo).

SL