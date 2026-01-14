Esquel: Comienza la esperada obra de red de gas para familias del barrio Badén I

La Municipalidad de Esquel puso en marcha los trabajos para la extensión de la red de gas en el barrio Badén I, específicamente en la zona lindante con el sector de Lennart Englund. Esta intervención representa una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad, ya que muchas de las familias beneficiadas residen en el lugar desde hace dos décadas sin haber contado previamente con este servicio esencial. Durante el inicio de las tareas de zanjeo, el intendente Matías Taccetta se acercó a la calle Costanera para dialogar con los residentes, quienes manifestaron la importancia de esta mejora para el bienestar cotidiano y la economía de sus hogares frente a las bajas temperaturas de la región.

El proyecto se desarrolla bajo una planificación integral que incluye diversas etapas técnicas para asegurar la conexión domiciliaria definitiva. Las labores actuales se centran en la apertura de trazas para la colocación de la cañería principal, un paso que se complementa con la previa instalación de los nichos domiciliarios que el municipio ejecutó semanas atrás en cada vivienda. En el recorrido de supervisión, el mandatario estuvo acompañado por referentes de la Secretaría General de Intendencia y la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, quienes coordinan el avance de la obra junto a los equipos técnicos responsables del despliegue en el terreno.

Esta obra se suma a una serie de inversiones en servicios públicos que la administración local viene desarrollando en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. El jefe comunal recordó que este avance en el Badén I forma parte de un plan de conectividad que ya ha concretado redes de gas en el barrio Ceferino Alto y que mantiene frentes abiertos de infraestructura en el sector de Valle Chico, donde también se ejecutan redes de agua. Con estas acciones, la gestión busca reducir las brechas de infraestructura urbana, garantizando que el crecimiento de los barrios periféricos esté acompañado por el acceso formal a los servicios que definen una mejor calidad de vida para todas las familias esquelenses.

E.B.W.