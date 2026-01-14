Esquel fortalece la prevención de incendios con nuevos tanques de agua en Alto Río Percy

En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Esquel y el Gobierno del Chubut, se concretó la instalación de tanques de reserva de agua en el sector de Alto Río Percy, una zona caracterizada por su vulnerabilidad ante incendios forestales y la escasez histórica del recurso hídrico. Esta iniciativa, financiada a través de fondos de la Ley de Bosque Nativo, busca dotar a la comunidad y a los cuerpos de emergencia de una herramienta logística vital para el combate de focos ígneos. La infraestructura permite que los vehículos de primer ataque realicen una carga por gravedad de manera inmediata, eliminando la dependencia de fuentes lejanas en momentos donde la velocidad de respuesta es determinante para evitar la propagación del fuego hacia el bosque nativo y las viviendas.

La obra se destaca por su carácter participativo y estratégico, ya que el sistema se abastece de una vertiente cedida generosamente por vecinos locales, quienes autorizaron el paso de mangueras y la colocación del tanque de 30.000 litros en sus terrenos. El Director de Programas de la Secretaría de Bosques, Gastón Arancibia, subrayó la relevancia de contar con esta red de abastecimiento permanente en una región que actualmente atraviesa un periodo de sequía y un marcado descenso en los niveles de las napas freáticas. El trabajo técnico fue coordinado con la Junta Vecinal de Alto Río Percy, cuyos referentes señalaron que, debido a la distancia con el centro de Esquel, contar con una reserva propia es la única garantía para una defensa civil efectiva.

Además de la instalación hidráulica, el municipio y la provincia trabajan en el acondicionamiento del entorno para facilitar el ingreso y egreso de las unidades de bomberos y brigadistas. Los referentes vecinales valoraron que el tanque mantendrá un nivel de carga continua, lo que asegura disponibilidad de agua durante todo el año para emergencias. Esta acción forma parte de un plan integral de prevención que prioriza las áreas de interfase, donde la cercanía de la vegetación con los hogares exige una infraestructura de seguridad robusta.

E.B.W.