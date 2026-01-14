Colecta solidaria para animales afectados por incendios

Celeste García, joven emprendedora a cargo de Sublimados García, en Trevelin, ha puesto en marcha una conmovedora colecta para reunir donaciones que ayudarán a los animales y a las personas damnificadas por los incendios. “Todo esto surgió, viste, por el amor por los animales y fue una idea de mi papá”, comenta Celeste en diálogo con Red43. Enfatiza la importancia de poder juntar la mayor cantidad de insumos posible para aquellos que están colaborando en la zona afectada, para los animales que sufren por las circunstancias. Hay que tener en cuenta que muchos están desorientados, tal vez algunos lejos del hogar, con quemaduras o lastimaduras y hambre. “Hemos hablado con un veterinario que nos pasó el contacto de unas chicas que están en el voluntariado”, añade, refiriéndose a la colaboración activa con quienes están en el terreno.

La colecta se está realizando en su casa ubicada en Inmigrantes 383, donde están recibiendo donaciones de todo tipo, “sea agua, comida, guantes, todo lo que sea posible”. Enfatiza la donación de alimentos para los animales. También destaca la ayuda que han recibido de emprendedores locales que venden alimento para animales, quienes se han sumado donando bolsas y están en constante comunicación para adquirir más insumos. “La verdad es que estaría buenísimo poder llevar muchas más cosas de las que entran solo en una camioneta”, expresa, señalando el deseo de cubrir las mayores necesidades posibles. También, si hay personas dispuestas a ofrecer trasnporte para las donaciones, se agradece.

Además, Celeste está utilizando sus redes sociales para difundir la causa, empleando un flyer que está circulando en WhatsApp y en sus cuentas de Instagram (@celegarciamig) y Facebook (Cele García Miguens). "Invito a todas las personas que puedan a ayudarnos a colaborar con esta causa", dice con entusiasmo. Según Celeste, la clave es otorgar apoyo a quienes viven momentos difíciles y proporcionarles una mano amiga en un tiempo de necesidad, porque “todo la verdad es que nos ayuda a poder colectar la mayor cantidad de cosas posible y poder ayudarles”.

