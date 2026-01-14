Pesar por el fallecimiento de Hércules Pinelli, figura histórica de la UNPSJB

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco confirmó con profundo pesar el fallecimiento del profesor Hércules Pinelli, una personalidad clave en la construcción y consolidación de la educación superior en la región. Su nombre queda grabado en la historia de la institución no solo por su labor docente, sino por haber sido el encargado de encabezar el destino de la universidad en una etapa de pleno ordenamiento administrativo y académico.

El profesor Pinelli tuvo un rol protagónico desde los cimientos mismos de la casa de estudios, integrando la comisión que propició su creación. Años más tarde, su liderazgo fue ratificado por sus pares al ser designado por votación mayoritaria para dirigir la institución durante el período 1986-1989, convirtiéndose en el primer rector elegido bajo los mecanismos de la Asamblea Universitaria luego del proceso de normalización.

Su paso por el Rectorado se caracterizó por la organización del sistema de cogobierno y el fortalecimiento de la estructura institucional. Durante su mandato, la universidad consolidó su perfil como un espacio de formación de calidad vinculado a las necesidades del entorno, promoviendo una visión de excelencia académica y compromiso con el desarrollo de la Patagonia.

Desde la UNPSJB destacaron que el fallecimiento de Pinelli representa una pérdida irreparable para la vida institucional. Su trayectoria es recordada hoy como un ejemplo de vocación por la enseñanza y un pilar en la defensa de los valores que rigen a la universidad pública: la formación abierta, el acceso gratuito y la búsqueda permanente de estándares educativos de nivel internacional.

