Hallazgo histórico en Neuquén: presentan al Yeneen houssayi, un nuevo gigante prehistórico

La riqueza paleontológica de la provincia del Neuquén sumó un nuevo hito científico tras la confirmación del hallazgo del Yeneen houssayi. Esta nueva especie de dinosaurio saurópodo fue presentada formalmente por especialistas del CONICET luego de un exhaustivo análisis de los restos recuperados en el yacimiento Cerro Overo, La Invernada. El nombre elegido para este ejemplar rinde tributo a Bernardo Houssay, destacando la importancia de la ciencia nacional en el descubrimiento de este gigante que habitó la región hace aproximadamente 83 millones de años.

El origen de este descubrimiento se remonta al año 2003, cuando un integrante de la Gendarmería Nacional dio aviso sobre la presencia de fósiles en una zona de difícil acceso cerca de Chos Malal. Debido a las complicaciones geográficas del terreno, los restos permanecieron protegidos en el sitio durante una década hasta que, en 2013, la apertura de nuevos caminos industriales permitió que el equipo científico retomara las tareas de rescate. Las campañas de excavación demandaron un esfuerzo logístico considerable, requiriendo incluso el uso de grúas de gran porte para movilizar los bloques de roca y sedimento que resguardaban las piezas óseas.

Desde el punto de vista anatómico, el Yeneen houssayi perteneció al grupo de los titanosaurios, caracterizados por ser cuadrúpedos de cuello y cola larga con cabezas proporcionalmente pequeñas. Según las estimaciones de los expertos del Museo Municipal Argentino Urquiza, este ejemplar medía entre 10 y 12 metros de largo y alcanzaba un peso de hasta 10 toneladas. La clave para determinar que se trataba de una especie desconocida hasta el momento residió en la morfología de sus diez vértebras dorsales, el sacro y la primera vértebra de la cola, piezas que presentaban rasgos distintivos únicos.

Además de la descripción de esta nueva especie, el yacimiento reveló ser un sitio de alta biodiversidad prehistórica, ya que se recuperaron restos de otros titanosaurios que presentan características diferenciadas. Estos hallazgos adicionales se encuentran actualmente bajo estudio, lo que sugiere que el potencial del área para explicar la evolución de los dinosaurios en la Patagonia está lejos de agotarse. El trabajo de limpieza y preparación en laboratorio, que llevó meses de dedicación técnica, consolida a Rincón de los Sauces como un polo fundamental para la paleontología mundial.

E.B.W.