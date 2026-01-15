El ex barrabrava de River que cumple perpetua en Rawson y será papá por segunda vez

El exlíder de “Los borrachos del Tablón”, la barra brava de River, Alan Schlenker, efectuó un posteo en Facebook para revelar el próximo nacimiento de una hija.

Schlenker, que se encuentra detenido en la Unidad 6 de Rawson, condenado a prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro el 7 de agosto de 2007 en Buenos Aires, ha efectuado numerosos planteos proclamando su inocencia y libertad. También solicitó su traslado al norte del país.

Durante su estadía en el penal chubutense se casó en marzo de2002 con “Patry” con quién tuvo un hijo en 2023. La familia entera se mudó a Trelew. Ahora esa familia se expande y desde la U-6, el exbarra brava le escribió a su futura hija.

Dijo que “nueve años atrás el universo quiso que nos encontráramos con tu mamá. Nos comprometimos, luego nos casamos y después llegó tu hermanito Christian para llenarnos la vida de amor. Construimos una familia hermosa junto a Daff, Vicky, Ro y las perras Maggie y Malena. En 2019 la vida de ellos cambió para siempre -aclaró-, cuando decidieron dejarlo todo y mudarse a la cuidad de Trelew para acompañarme, después que el Poder Judicial resolvió negarme el traslado de regreso a Buenos Aires para confinarme en la cárcel de Rawson a cumplir una condena a prisión perpetua.

“Sentencia que se me impuso como supuesto instigador de un crimen que yo ni siquiera sabía que iba a ocurrir. Ello, sin una sola prueba, sin describir cuál fue mi supuesta conducta disvaliosa, a partir de la violación de sensibles garantías convencionales y constitucionales que un Estado de Derecho debía imponer”, insistió al declarar su inocencia.

Agregó que “en nuestro círculo íntimo estamos todos en permanente contacto a pesar de los muros y barrotes que nos separan”, ya que “tu mamá viene al penal soportando el frío, el calor, el viento, la lluvia y no quiere faltar a ninguna visita ni estando enferma".

"Igual que Christian, nacerás en la Patagonia. Por eso tu mamá decoró tu cuarto con dinosaurios y te compró ropita y peluches con esa misma temática. Es la manera que ella encontró de disfrazarte a vos y a tu hermanito la terrible injusticia por la cual ustedes son patagónicos”.

No faltó el agradecimiento. “En Trelew encontramos una gran calidez humana. En nuestra lucha por justicia tampoco estamos solos. Por fortuna nos acompaña mucha gente, en general los hinchas de fútbol que conocen mi historia y en especial, aquellos que en su momento compartían conmigo la pasión de seguir a River por todas las canchas del país y del exterior”, refirió.

“Asimismo, en 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me envió tres comunicaciones. Ello podría sugerir que falte poco para que dicho órgano se pronuncie sobre mi caso y llegue la tan ansiada libertad…”, aspiró

Finalmente sostuvo:“Quiero creer que cuando tengas uso de razón este calvario habrá terminado y podremos disfrutar la vida libre, juntos y en familia. Sofía Schlenker, mamá y papá estamos preparados y te estamos esperando”.

Fuente: Jornada