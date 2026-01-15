Asumió la nueva comisión de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas

Marta Barrera es la presidenta de la Junta Vecinal de Barrio Malvinas, comisión electa y formalizada esta semana. Junto al tesorero, Andrés Hernández, detallaron los planes para esta nueva gestión.

“Nuestro lema es: de los vecinos para los vecinos”, celebró Barrera: “esa es la mejor forma de crecer en armonía y en un acuerdo de lo que queremos para el barrio”.

La continuidad de trabajos que se venían realizando en el barrio: “Hay muchas cuestiones que venían de la comisión anterior, adoquinados, la sede, al CAPS, el adoquinado sobre las escuelas también, eso es una de las prioridades para empezar a charlar”.

Proyectos a largo plazo: “Tener un playón deportivo, algo que en el barrio Malvinas no hay, tampoco hay muchos espacios físicos para poder construirlos, vamos a ir evaluando la forestación, reforestación de los diferentes espacios, por eso también la idea de trabajar mancomunadamente con diferentes organismos de la municipalidad”.

El dialogo con espacios municipales puede proyectar avances en espacios establecidos del barrio Malvinas: “la Sede vecinal trabaja en varios talleres con el CAPS, así que la verdad que la sede está abierta para trabajar con salud, pero no depende directamente de la comisión directiva, depende directamente del CAPS y de los profesionales si están abocados por lo menos en el turno tarde para trabajar, y eso es uno de los grandes inconvenientes”.

Los talleres ya comienzan en la Sede Barrial: “El taller de telar Mapuche de verano, va a trabajar los miércoles y los jueves, de 15:30 a 19 horas, de a poquito vamos a ir acoplando los talleres”, explicó, sobre la convocatoria a talleristas: “la idea nuestra es que los talleres comiencen mediados de marzo. lunes 2 de febrero, la apertura de que presenten proyectos para ver qué talleres vamos a trabajar este año, trabajar un poco más con salud, hicimos un conteo de más de 20 instituciones que hay en el barrio”.

Comunicación con los vecinos a través de las redes: “WhatsApp, redes sociales, Instagram, Facebook, es un muy buen trabajo que vienen realizando y la idea es continuar con ese trabajo que no se pierda” y con el Intendente Matías Taccetta mediante reuniones que ya tienen programadas.

El equipo de la sede vecinal se completa con el Vicepresidente Pedro Valdez, la secretaria Evelyn Anderson, el tesorero: Andrés Hernández, el revisor de cuentas, Javier Diaz, los vocales titulares Barbara Galuppo y Jorge Colinecul, y los suplentes: Cesar Rojas y Isabell Obalie.

SL