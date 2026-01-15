Evacuación histórica en el espacio: la NASA adelantó el regreso de una misión

La NASA realizó por primera vez en la historia una evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional (EEI), tras detectar un inconveniente de salud en uno de los astronautas de la misión Crew-11. Ante esta situación, los cuatro integrantes de la tripulación regresaron de manera anticipada a la Tierra, en un operativo sin precedentes en más de 25 años de funcionamiento del laboratorio orbital.

La agencia espacial mantuvo en reserva la identidad del tripulante afectado y la naturaleza de su condición, aunque confirmó que su estado era estable y que no se requirieron adaptaciones especiales para el regreso. Tras el aterrizaje, el astronauta será evaluado en un hospital como medida preventiva.

La cápsula Crew Dragon de SpaceX se desacopló según lo planificado y amerizó con éxito frente a la costa sur de California durante la madrugada del 15 de enero. Las imágenes del regreso mostraron a los astronautas en buen estado, saludando al salir de la nave. “Es tan agradable estar en casa”, expresó la comandante de la misión, Zena Cardman.

El episodio obligó a reordenar la agenda de la EEI, con la suspensión de actividades extravehiculares y el traspaso temporal del mando a la tripulación de la misión Soyuz MS-28. Desde la NASA destacaron que la prioridad fue preservar la seguridad y la salud de los astronautas, y señalaron que la estación continúa operando con normalidad y dotación mínima.

