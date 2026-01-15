13°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad NASA
15 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Evacuación histórica en el espacio: la NASA adelantó el regreso de una misión

Por un problema de salud en uno de los tripulantes, la misión Crew-11 volvió antes de lo previsto a la Tierra y activó por primera vez un protocolo de evacuación médica en órbita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La NASA realizó por primera vez en la historia una evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional (EEI), tras detectar un inconveniente de salud en uno de los astronautas de la misión Crew-11. Ante esta situación, los cuatro integrantes de la tripulación regresaron de manera anticipada a la Tierra, en un operativo sin precedentes en más de 25 años de funcionamiento del laboratorio orbital.

 

La agencia espacial mantuvo en reserva la identidad del tripulante afectado y la naturaleza de su condición, aunque confirmó que su estado era estable y que no se requirieron adaptaciones especiales para el regreso. Tras el aterrizaje, el astronauta será evaluado en un hospital como medida preventiva.

 

La cápsula Crew Dragon de SpaceX se desacopló según lo planificado y amerizó con éxito frente a la costa sur de California durante la madrugada del 15 de enero. Las imágenes del regreso mostraron a los astronautas en buen estado, saludando al salir de la nave. “Es tan agradable estar en casa”, expresó la comandante de la misión, Zena Cardman.

 

El episodio obligó a reordenar la agenda de la EEI, con la suspensión de actividades extravehiculares y el traspaso temporal del mando a la tripulación de la misión Soyuz MS-28. Desde la NASA destacaron que la prioridad fue preservar la seguridad y la salud de los astronautas, y señalaron que la estación continúa operando con normalidad y dotación mínima.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Esquel: Comienza la esperada obra de red de gas para familias del barrio Badén I
3
 El observatorio de la NASA advierte sobre el impacto del fuego en la Patagonia
4
 Colecta solidaria para animales afectados por incendios
5
 Turismo en Los Alerces: aseguran que la zona norte está intacta y reactivan servicios en el Lago Kruger
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -