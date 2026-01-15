Avanza la restauración de la Plaza del Cielo

Juan Carlos Fonseca, secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel, brindó detalles sobre las obras que se están llevando adelante en la Plaza del Cielo y otras intervenciones en la ciudad.

Fonseca explicó que el proyecto contempla una restauración integral del espacio verde, que incluye la renovación total de los pisos, la mejora y ampliación del sistema de riego y la instalación de nuevas luminarias. En ese sentido, indicó que se colocará una bomba de mayor capacidad y se realizará el tendido eléctrico necesario para llegar a sectores que antes no contaban con riego ni iluminación.

Además, se está preparando un sector especial para la instalación de nuevos juegos infantiles, cuya llegada está prevista para febrero. A esto se suman las pérgolas que ya fueron colocadas el año pasado como parte del proyecto integral de la plaza.

En cuanto a la iluminación, el funcionario señaló que será mayormente aérea y estará mejor distribuida, permitiendo iluminar casi la totalidad del predio. También habrá iluminación inferior, con luminarias bajas, respetando el diseño del proyecto que busca no generar un exceso de luz y mantener la funcionalidad específica del espacio.

SL