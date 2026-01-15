13°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
15 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Avanza la restauración de la Plaza del Cielo

Fonseca explicó que el proyecto contempla una restauración integral del espacio verde, que incluye la renovación total de los pisos, la mejora y ampliación del sistema de riego y la instalación de nuevas luminarias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Carlos Fonseca, secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel, brindó detalles sobre las obras que se están llevando adelante en la Plaza del Cielo y otras intervenciones en la ciudad.

 

Fonseca explicó que el proyecto contempla una restauración integral del espacio verde, que incluye la renovación total de los pisos, la mejora y ampliación del sistema de riego y la instalación de nuevas luminarias. En ese sentido, indicó que se colocará una bomba de mayor capacidad y se realizará el tendido eléctrico necesario para llegar a sectores que antes no contaban con riego ni iluminación.

 

Además, se está preparando un sector especial para la instalación de nuevos juegos infantiles, cuya llegada está prevista para febrero. A esto se suman las pérgolas que ya fueron colocadas el año pasado como parte del proyecto integral de la plaza.

 

En cuanto a la iluminación, el funcionario señaló que será mayormente aérea y estará mejor distribuida, permitiendo iluminar casi la totalidad del predio. También habrá iluminación inferior, con luminarias bajas, respetando el diseño del proyecto que busca no generar un exceso de luz y mantener la funcionalidad específica del espacio.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Esquel: Comienza la esperada obra de red de gas para familias del barrio Badén I
3
 El observatorio de la NASA advierte sobre el impacto del fuego en la Patagonia
4
 Colecta solidaria para animales afectados por incendios
5
 Turismo en Los Alerces: aseguran que la zona norte está intacta y reactivan servicios en el Lago Kruger
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -