15 de Enero de 2026
Taccetta y Botto plantearon su agenda de trabajo con el Ministro de Producción de Provincia

El Ministro de Producción de la provincia, Juan Manuel Pavón, abordó temas centrales para el desarrollo productivo de la ciudad y la necesidad de profundizar una agenda conjunta de gestión y obras estratégicas.
Esquel avanza con provincia en una agenda productiva, de obras estratégicas y decisiones importantes para el desarrollo de la ciudad

 

El intendente Matías Taccetta, junto a la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Producción de la provincia, Juan Manuel Pavón, en la que se abordaron temas centrales para el desarrollo productivo de la ciudad y la necesidad de profundizar una agenda conjunta de gestión y obras estratégicas.

 

Durante el encuentro que tuvo lugar en el despacho del intendente, se repasaron las acciones que viene impulsando el municipio para fomentar la producción local. Entre ellas, la finalización de la obra del Parque Industrial para la radicación de empresas, la creación de ordenanzas de incentivo a productores, cesión de tierras y de producciones agrícolas.

 

Asimismo, se planteó la necesidad de continuar las gestiones para realizar la obra de la estación transformadora de energía de Legua 7, una infraestructura que resulta sumamente necesaria para acompañar la llegada de empresas que requieren mayor capacidad energética.

 

Por otra parte, en el marco de la emergencia ígnea, el intendente y el ministro coordinaron un trabajo articulado entre el municipio y la provincia para asistir a los productores afectados en el Parque Nacional Los Alerces.

 

La agenda también incluyó temas estratégicos como La Trochita y el centro de esquí La Hoya. En ambos casos, Taccetta remarcó la necesidad de que el municipio tenga un rol activo en la toma de decisiones, evitando que la gestión administrativa centralizada lejos de Esquel afecte la prestación de servicios y el desarrollo turístico de la ciudad.

 

En ese marco, Taccetta manifestó que: “Un expediente puede llegar a tardar hasta tres meses para comprar combustible. No podemos permitir que La Trochita no salga porque no tiene comprado el combustible”. Además, destacó que se trata de una máquina con más de 100 años que requiere gestiones permanentes, habilitaciones y trámites que deberían resolverse localmente. “Queremos que el gerente sea elegido en conjunto entre El Maitén y Esquel, y que todos los gastos de mantenimiento se gestionen desde acá”, afirmó.

 

Respecto a La Hoya, el mandatario municipal planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión. “Vemos que la tarifa del centro de esquí de Bariloche ya está publicada y acordada con el gobierno municipal. Queremos tener la misma posibilidad de sentarnos en la mesa, ser escuchados y tomar decisiones en conjunto con la provincia y el prestador”, concluyó Taccetta.

 

