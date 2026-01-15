A dos años del femicidio de Johana Sáez, una condena que no borra el dolor

Hoy se cumplen dos años del femicidio de Johana Alexia Sáez, ocurrido el 15 de enero de 2024 en la localidad de Trevelin. Entre las 0.50 y las 0.55 horas de aquella madrugada, Johana fue atacada por su ex pareja en su vivienda del barrio Alborada y, como consecuencia de las lesiones sufridas, perdió la vida.

La investigación determinó que el agresor actuó aprovechándose de la situación de indefensión de la víctima, tomándola por sorpresa en un contexto de desigualdad de poder y violencia de género. La fiscalía sostuvo que el imputado cosificó a Johana al punto de quitarle la vida, utilizando su fuerza física y el medio empleado para cometer el crimen.

El caso fue investigado por el Equipo de Género de la Fiscalía de Esquel y juzgado mediante un juicio por jurados. En marzo de 2025, el jurado popular declaró culpable a Víctor Abel González del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, figura legal conocida como femicidio. La única pena prevista para este delito es la prisión perpetua, sanción que fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Los jueces del máximo tribunal provincial ratificaron la validez constitucional de la condena, al tiempo que remarcaron que su revisión se limitó a la pena impuesta, dado que el veredicto del jurado no fue apelado.

A dos años del crimen, el caso de Johana Alexia Sáez vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y acceso a la justicia, así como la importancia de la intervención oportuna de las instituciones del Estado para evitar desenlaces fatales.

R.G.