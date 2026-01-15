13°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelincondena por femicidio
15 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

A dos años del femicidio de Johana Sáez, una condena que no borra el dolor

Este 15 de enero se cumplen dos años del femicidio de Johana Alexia Sáez en Trevelin. Su ex pareja fue condenada a prisión perpetua, pena que fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy se cumplen dos años del femicidio de Johana Alexia Sáez, ocurrido el 15 de enero de 2024 en la localidad de Trevelin. Entre las 0.50 y las 0.55 horas de aquella madrugada, Johana fue atacada por su ex pareja en su vivienda del barrio Alborada y, como consecuencia de las lesiones sufridas, perdió la vida.

 

La investigación determinó que el agresor actuó aprovechándose de la situación de indefensión de la víctima, tomándola por sorpresa en un contexto de desigualdad de poder y violencia de género. La fiscalía sostuvo que el imputado cosificó a Johana al punto de quitarle la vida, utilizando su fuerza física y el medio empleado para cometer el crimen.

 

El caso fue investigado por el Equipo de Género de la Fiscalía de Esquel y juzgado mediante un juicio por jurados. En marzo de 2025, el jurado popular declaró culpable a Víctor Abel González del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, figura legal conocida como femicidio. La única pena prevista para este delito es la prisión perpetua, sanción que fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

 

Los jueces del máximo tribunal provincial ratificaron la validez constitucional de la condena, al tiempo que remarcaron que su revisión se limitó a la pena impuesta, dado que el veredicto del jurado no fue apelado.

 

A dos años del crimen, el caso de Johana Alexia Sáez vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y acceso a la justicia, así como la importancia de la intervención oportuna de las instituciones del Estado para evitar desenlaces fatales.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Esquel: Comienza la esperada obra de red de gas para familias del barrio Badén I
3
 El observatorio de la NASA advierte sobre el impacto del fuego en la Patagonia
4
 Colecta solidaria para animales afectados por incendios
5
 Turismo en Los Alerces: aseguran que la zona norte está intacta y reactivan servicios en el Lago Kruger
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -