Barrio Matadero: Nueva pintura en la sede e invitación a jornada solidaria

La presidenta de la junta vecinal del Barrio Matadero, Gladys Hidalgo, expresó su satisfacción por las mejoras edilicias realizadas en conjunto con el municipio para poner en valor el espacio de los vecinos. Según detalló, se realizaron importantes trabajos de pintura, conexiones de agua y equipamiento en la cocina con la instalación de un extractor y una campana. La referente valoró la comunicación fluida con el Ejecutivo al señalar que "siempre que envía un mensaje al intendente obtiene una respuesta" para el sector.

En este marco, Hidalgo hizo un llamado especial a la responsabilidad de las familias para mantener el lugar en condiciones. Remarcó que es fundamental cuidar los trabajos realizados porque los materiales, como el litro de pintura, tienen un costo muy elevado. Por ello, pidió a los padres que asisten a la sede que colaboren para que no se manche ni se rompa el mobiliario, fomentando el sentido de pertenencia y el cuidado de los bienes comunes.

Respecto a la acción social, la vecinalista anunció que mañana abrirán las puertas de la sede en dos horarios para realizar una entrega solidaria. Durante diciembre y los primeros días de enero recibieron una gran cantidad de ropa, calzado y juguetes que ahora serán distribuidos. Hidalgo aclaró que la convocatoria es abierta a familias de cualquier sector o barrio de la ciudad que necesiten estos elementos, extendiendo la ayuda más allá de los límites del Matadero, Almafuerte o Casi Molinari.

Finalmente, sobre el funcionamiento del comedor comunitario, adelantó que están a la espera de la partida presupuestaria que enviaría el municipio la próxima semana. Según conversó con Pablo Larregui, el recurso ingresaría en los próximos días y, ni bien se confirme, se le dará aviso inmediato a los vecinos para informar la fecha exacta de apertura y la entrega de viandas.

E.B.W: