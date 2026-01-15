Cine en Esquel: Estrenos de Bob Esponja y Five Nights at Freddy’s 2

La sala de cine local renueva su programación con dos propuestas de alto impacto para diferentes públicos. Desde el humor inconfundible de los habitantes de Fondo de Bikini hasta el suspenso oscuro de los animatrónicos más famosos de los videojuegos, la cartelera ofrece opciones tanto para los más pequeños como para los amantes del género de terror.

Para toda la familia: Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

Bob Esponja protagoniza una nueva aventura llena de humor y diversión cuando sus icónicos pantalones cuadrados desaparecen misteriosamente. Junto a Patricio, Arenita y el resto de sus amigos de Fondo de Bikini, deberá enfrentarse a situaciones tan absurdas como emocionantes para recuperarlos. Una historia ideal para disfrutar en familia, repleta de risas, amistad y el inconfundible espíritu de Bob Esponja.

Clasificación: ATP (apta para todo público).

Duración: 98 min.

Funciones (3D - Castellano): Jueves 15: 18:00 hs. Viernes 16: 18:00 hs. Sábado 17: 18:00 hs. Domingo 18: 18:00 hs.







Para fanáticos del suspenso: Five Nights at Freddy’s 2

La pesadilla continúa. Tras los eventos de la primera entrega, el oscuro pasado de Freddy Fazbear’s Pizza vuelve a salir a la luz. Nuevas amenazas acechan cuando los animatrónicos regresan con comportamientos aún más inquietantes. Secretos sin resolver, tensión constante y un clima de terror creciente marcan esta secuela que profundiza el universo de Five Nights at Freddy’s, llevando el suspenso y el horror a un nuevo nivel.

Clasificación: SAM16.

Duración: 108 min.

Funciones (2D - Castellano): Jueves 15: 21:00 hs. Viernes 16: 21:00 hs. Sábado 17: 21:00 hs. Domingo 18: 21:00 hs.







Venta de entradas e información útil

Las entradas ya se encuentran disponibles en boletería. El horario de atención para la compra presencial es de 14:00 a 20:00 hs.

Valores de las entradas:

Funciones 2D: $7.500

Funciones 3D: $8.500

Se recomienda asistir con antelación a las funciones de mayor demanda para asegurar su lugar en la sala.



