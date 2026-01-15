Esquel: Abren las inscripciones para los talleres "Pertenecer" de verano 2026.

En una conferencia de prensa encabezada por la nueva directora de Cultura de Esquel, Cecilia Antón, se realizó el lanzamiento oficial de los talleres "Pertenecer" para la temporada de verano 2026. Estas actividades, que se desarrollan en el contexto de la colonia de vacaciones, dependen directamente del Museo de Culturas Originarias.

Francisco Huenchuman, Jefe de Visión de Culturas Originarias, detalló que la oferta de enero y febrero está diseñada para que la comunidad aproveche las vacaciones antes del inicio de los trayectos anuales en marzo. "Son talleres que, además del aprendizaje, funcionan como una terapia y fortalecen la economía social, permitiendo que los alumnos produzcan piezas para su venta y así sostener la compra de materiales", destacó el funcionario.

Cronograma Completo de Talleres

A continuación, se detallan las opciones disponibles, horarios y lugares de cursada según la información oficial:

1. Telar y Alfarería Mapuche

Telar Mapuche (Gabriela Carriman): Martes, miércoles y viernes de 15:30 a 18:30 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal. Inscripciones al 2945 41-4167 .

Telar Mapuche (Irma Castro): Miércoles de 14:30 a 18 hs y jueves de 15:30 a 19 hs en la sede del Barrio Malvinas. Inscripciones al 2945 52-6089 .

Telar e Hilado (Patricia Leufuman): Hilado los martes de 14 a 16 hs; Telar los lunes y jueves de 14 a 18 hs en el Centro Cultural Melipal. Inscripciones al 2945 64-8841 .

Telar Mapuche (Silvia Ríos): Martes y jueves de 15 a 18 hs en la sede del Barrio Winter. Inscripciones al 2945 91-8254 .

Alfarería Mapuche (Alejandra Cirilo): Miércoles de 9:30 a 12:30 hs (Niños), jueves de 9 a 13 hs (Adultos) y viernes de 9:30 a 12:30 hs (Niños) en Belgrano 330. Inscripciones al 2945 69-3413 .

Alfarería Mapuche (Marilin Moraga): Lunes de 10 a 13 hs (Niños de 6 a 12 años) y martes de 9:30 a 12:30 hs (Adultos) en Belgrano 330. Inscripciones al 2945 58-5994 .

Alfarería Mapuche (Yanina Navarro): Lunes y jueves de 17 a 20 hs para adultos en Belgrano 330. Inscripciones al 2945 51-2728.

2. Idioma y Cultura

Mapuzungun (Javier Cayupán): Martes de 14 a 18 hs en el Centro Comunitario Barrio Ceferino y miércoles de 10 a 12 hs en la Biblioteca Municipal de Esquel. Inscripciones al 2945 42-6154.

Inscripción y participación

La directora Cecilia Antón recordó que los interesados pueden inscribirse directamente a través de los contactos telefónicos de cada tallerista. Las propuestas son abiertas a la comunidad y, durante el verano, cuentan con una importante afluencia de turistas y niños. Cabe destacar que cada taller posee cupos limitados (generalmente entre 8 y 15 personas) sujetos a la disponibilidad de herramientas y espacio físico de cada sede.



T.B