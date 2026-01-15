Avanzan las obras de adoquinado y pluviales en los barrios Buenos Aires y Belgrano

El gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), Iván Pereira, brindó precisiones sobre el intenso esquema de obras de infraestructura que se lleva adelante en distintos puntos de Esquel. Actualmente, los esfuerzos están centrados en la segunda etapa del plan para los barrios Buenos Aires y Belgrano, que tras haber finalizado los 2.000 metros de cordón cuneta el año pasado, ahora avanza con la colocación del adoquinado.

Obras complementarias y pluviales estratégicos

Un eje fundamental del plan actual es la intervención en la parte superior de la calle Molinari. Pereira explicó que allí se ejecuta una obra de pluviales y desagües clave para el sistema hídrico de la ciudad. "Es importante porque afecta mucho a la calle Don Bosco. Estamos haciendo obras complementarias y cordón cuneta", señaló el funcionario, destacando que el objetivo es conducir el agua mediante cámaras hacia el arroyo, evitando que filtre a la tierra en sectores críticos.⁣

Estas tareas en cotas superiores buscan aliviar los problemas de acumulación de agua y formación de lagunas en las zonas bajas, especialmente en las intersecciones de Don Bosco y Owen Jones, así como en el sector de Alvear e Yrigoyen, puntos tradicionalmente problemáticos durante el invierno y épocas de precipitaciones.

Inicio de las 13 cuadras y trabajos en barrios

De cara al corto plazo, Pereira confirmó que en el mes de febrero comenzará la obra de 13 cuadras de cordón cuneta que fue adjudicada a la empresa Peña Construcciones. "Esa obra arranca ahora a primeros días de febrero", precisó. Paralelamente, el municipio interviene con cuadrillas y recursos propios sobre las calles Belgrano y San Martín.

El plan de extensión de cordón cuneta (aproximadamente 1.200 metros más) alcanzará también a arterias con dificultades de mantenimiento y circulación:

Calle Darwin: Un sector complejo por la gran cantidad de agua que recibe.

Calle Fleming: Cuatro cuadras que unirán las avenidas Alvear y Ameghino.

Calle Brun: Desde avenida Alvear hacia la entrada de "La Trochita".

El valor estratégico de la calle Molinari

El gerente de la UEPROMU hizo especial hincapié en la calle Molinari, no solo por el manejo hídrico, sino por su relevancia vial. "La calle Molinari es importante hacerla porque por características del suelo es muy difícil de mantenimiento con las máquinas. Siempre hacemos enripiado y al poco tiempo tenemos que volver a hacerlo", describió.⁣

Además de consolidarse como una arteria principal para un sector que se está poblando rápidamente, Molinari cumple una función conectiva vital, ya que une la ciudad con la segunda curva del camino a la laguna La Zeta, ofreciendo una vía alternativa de circulación hacia dicho punto turístico.⁣

Finalmente, Pereira reafirmó que la intención del municipio es que, tras la finalización de los cordones cuneta previstos para febrero, se pueda lanzar un plan de adoquinado o pavimento para todas estas vías, garantizando una solución definitiva a los problemas de conducción de agua y mantenimiento de calzada.



