14°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad GualjainaChubutRed434° Festival del Jinete y Folclore
15 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Gualjaina vive la 4° edición del Festival del Jinete y Folclore con gran convocatoria

El predio ferial se colmó de público para presenciar el desfile inaugural y las danzas tradicionales. La agrupación "Mujeres Cordilleranas" y el grupo "Pampa y Cielo" fueron los grandes protagonistas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este miércoles 14 de enero comenzó el “4° Festival del Jinete y Folclore” en el predio ferial de la Municipalidad de Gualjaina. El evento inició con la presencia de una importante cantidad de público que recorrió los más de setenta stands dispuestos para la ocasión, consolidando a la localidad como un epicentro cultural en la región.

 

Desfile y apertura oficial

 

La jornada inaugural se puso en marcha con un emotivo desfile en el Campo de Jineteada. La ceremonia fue encabezada por el Capataz de Campo, quien portó la imagen de la Virgen de Luján, escoltado por jinetes que lucieron pancartas identificadoras de Gualjaina, Argentina y Chile. En este marco de solemnidad y tradición, el Intendente Municipal, Marcelo Limarieri, brindó la autorización formal para el inicio de las actividades.

 

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la presentación de la agrupación gaucha “Mujeres Cordilleranas”, proveniente de la ciudad de Esquel. Esta agrupación, creada en enero de 2016 por iniciativa de Alicia Evans, despertó la atención de todos los presentes por su distintivo atuendo: ponchos celestes y blancos que engalanaron el campo. Posteriormente, el grupo de danzas local “Pampa y Cielo” realizó su presentación, reforzando el espíritu folclórico de la apertura.

 

Música y desafíos climáticos

 

El escenario mayor también tuvo su protagonismo con la presentación de artistas locales y regionales. Un hito importante fue la actuación del grupo "Destello Folk", que presentó por primera vez en público la canción oficial del evento: "Carnavalito en Gualjaina", obra que representará al festival en todas sus futuras promociones y realizaciones.

 

En cuanto a la competencia, se desarrollaron tres rondas de jinetes correspondientes al Campeonato Patagónico. Sin embargo, la última ronda de la noche debió ser suspendida debido a razones climáticas. La lluvia caída durante varios minutos obligó a los organizadores a resguardar la integridad física de los jinetes y los caballos para evitar posibles accidentes en el campo.

 

Continúa la Noche Binacional

 

Desde la organización se informó que este jueves, a partir de las 18 horas, se retomarán las actividades postergadas por el clima para luego proseguir con el orden previsto. Esta jornada es especialmente esperada, ya que se desarrollará la denominada "Noche Binacional", con la participación de cultores e intérpretes de Chile junto a los destacados artistas de nuestra provincia.

 

El festival promete seguir convocando a familias de toda la zona andina y de la meseta, reafirmando la vigencia de las costumbres camperas y la unión cultural entre ambos lados de la cordillera.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Tras una larga enfermedad, falleció hoy Rubén Patagonia
3
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
4
 Asumió la nueva comisión de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas
5
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -