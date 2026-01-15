Gualjaina vive la 4° edición del Festival del Jinete y Folclore con gran convocatoria

Este miércoles 14 de enero comenzó el “4° Festival del Jinete y Folclore” en el predio ferial de la Municipalidad de Gualjaina. El evento inició con la presencia de una importante cantidad de público que recorrió los más de setenta stands dispuestos para la ocasión, consolidando a la localidad como un epicentro cultural en la región.

Desfile y apertura oficial

La jornada inaugural se puso en marcha con un emotivo desfile en el Campo de Jineteada. La ceremonia fue encabezada por el Capataz de Campo, quien portó la imagen de la Virgen de Luján, escoltado por jinetes que lucieron pancartas identificadoras de Gualjaina, Argentina y Chile. En este marco de solemnidad y tradición, el Intendente Municipal, Marcelo Limarieri, brindó la autorización formal para el inicio de las actividades.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la presentación de la agrupación gaucha “Mujeres Cordilleranas”, proveniente de la ciudad de Esquel. Esta agrupación, creada en enero de 2016 por iniciativa de Alicia Evans, despertó la atención de todos los presentes por su distintivo atuendo: ponchos celestes y blancos que engalanaron el campo. Posteriormente, el grupo de danzas local “Pampa y Cielo” realizó su presentación, reforzando el espíritu folclórico de la apertura.

Música y desafíos climáticos

El escenario mayor también tuvo su protagonismo con la presentación de artistas locales y regionales. Un hito importante fue la actuación del grupo "Destello Folk", que presentó por primera vez en público la canción oficial del evento: "Carnavalito en Gualjaina", obra que representará al festival en todas sus futuras promociones y realizaciones.

En cuanto a la competencia, se desarrollaron tres rondas de jinetes correspondientes al Campeonato Patagónico. Sin embargo, la última ronda de la noche debió ser suspendida debido a razones climáticas. La lluvia caída durante varios minutos obligó a los organizadores a resguardar la integridad física de los jinetes y los caballos para evitar posibles accidentes en el campo.

Continúa la Noche Binacional

Desde la organización se informó que este jueves, a partir de las 18 horas, se retomarán las actividades postergadas por el clima para luego proseguir con el orden previsto. Esta jornada es especialmente esperada, ya que se desarrollará la denominada "Noche Binacional", con la participación de cultores e intérpretes de Chile junto a los destacados artistas de nuestra provincia.

El festival promete seguir convocando a familias de toda la zona andina y de la meseta, reafirmando la vigencia de las costumbres camperas y la unión cultural entre ambos lados de la cordillera.



T.B