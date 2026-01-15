Gaiman: El Registro Civil Móvil llega a la Fiesta de la Cereza este fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno del Chubut, informa que la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil estará presente durante la Fiesta de la Cereza, que se realizará este fin de semana en Gaiman, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites de documentación a los vecinos que asistan al evento.

La atención se realizará el sábado 17 y domingo 18 de enero, en el horario de 16 a 20, en la Plaza Julio Argentino Roca de Gaiman.

Durante ambas jornadas, las personas podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte, acercando de esta manera el servicio a la comunidad en un espacio de encuentro cultural y social, y reforzando la política de presencia territorial del Estado en eventos y actividades de gran concurrencia.

Con este dispositivo, el Gobierno del Chubut continúa promoviendo la accesibilidad, la descentralización de servicios y la atención directa en territorio.





