14°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad GaimanChubutRed43Registro Civil MóvilFiesta de la Cereza
15 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Gaiman: El Registro Civil Móvil llega a la Fiesta de la Cereza este fin de semana

En el marco de la Fiesta de la Cereza, el Estado provincial refuerza su presencia territorial. El dispositivo de atención funcionará los días 17 y 18 de enero para facilitar gestiones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno del Chubut, informa que la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil estará presente durante la Fiesta de la Cereza, que se realizará este fin de semana en Gaiman, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites de documentación a los vecinos que asistan al evento.

 

La atención se realizará el sábado 17 y domingo 18 de enero, en el horario de 16 a 20, en la Plaza Julio Argentino Roca de Gaiman.

 

Durante ambas jornadas, las personas podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte, acercando de esta manera el servicio a la comunidad en un espacio de encuentro cultural y social, y reforzando la política de presencia territorial del Estado en eventos y actividades de gran concurrencia.

 

Con este dispositivo, el Gobierno del Chubut continúa promoviendo la accesibilidad, la descentralización de servicios y la atención directa en territorio.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Tras una larga enfermedad, falleció hoy Rubén Patagonia
3
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
4
 Asumió la nueva comisión de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas
5
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -