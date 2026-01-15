"Nos sentimos como en casa": Pía Sasser destacó la unión cultural entre Chile y Argentina

En el marco del 4° Festival del Jinete y Folclore, la hermandad entre Argentina y Chile cobró protagonismo con la llegada de una importante delegación cultural desde la Comuna de Futaleufú. Pía Sasser, encargada de cultura de la Municipalidad de Futaleufú, expresó la satisfacción de participar por primera vez en este evento que refuerza los lazos históricos de la zona.⁣

⁣

“Estamos aquí por primera vez en este encuentro binacional de la fiesta del jinete en Gualjaina muy contentos, muy agradecidos también por la invitación”, señaló Sasser. El motivo de su presencia responde a un convenio de colaboración vigente entre la Municipalidad de Gualjaina y la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, diseñado para fortalecer el desarrollo cultural, turístico y deportivo de ambas comunidades cordilleranas.

Una delegación de excelencia cultural

El escenario mayor vibró con la presentación de artistas representativos del folclore chileno. Entre ellos, se destaca la figura de Ángel Vallejos, escritor en décima y considerado un "tesoro humano vivo", quien presentó su obra basada en el libro "Futaleufú en Versos".

La delegación también estuvo integrada por:

Don Humberto Anguita (del dúo Los Colonos), Don Emilio Seyel y Lucas Matías Valerio , intérpretes de música ranchera típica chilena.

Los hermanos Cristian y Rubén Ortega , Alexis Jaraneda y Cornelio Rodríguez en guitarra y bajo.

Guido Retamal, reconocido artista encargado de interpretar y bailar la cueca, el baile nacional de Chile.

Identidad campesina y hermandad rural

Sasser subrayó la similitud entre los habitantes de ambos lados de la frontera: “La gente acá es muy similar allá, es muy parecida. Somos pueblos rurales, la gente es campesina, entonces es un recibimiento muy típico también nuestro. Allá nos sentimos como en casa, así que también muy contentos”.⁣

⁣

En cuanto al repertorio musical, la encargada de cultura explicó que el público se encontrará con una mezcla de cueca, música ranchera y pasodobles. “Nosotros también escuchamos mucho chamamé allá, así que también quizás salen algunos chamamés, pero es música típica de allá”, detalló.⁣

⁣

La comitiva chilena, que inició su viaje temprano desde Chile para llegar al corazón de la provincia del Chubut, destacó la excelente recepción por parte del intendente Marcelo Limarieri y todo el pueblo de Gualjaina. Esta alianza binacional no solo promueve el intercambio de artistas, sino que consolida una identidad regional que ignora las fronteras para unirse en el sentimiento del campo y la tradición.



T.B