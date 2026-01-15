13°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
15 de Enero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Jueves de sol y viento en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo despejado y una máxima que llegará a los 18 grados, aunque rigen alertas por ráfagas intensas en toda la zona cordillerana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para este jueves en Esquel se espera un clima mayormente estable con una temperatura mínima de 6 grados y una tarde agradable que alcanzará los 18 grados de máxima.

 

 

El cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones en la región. El dato relevante de la jornada será el viento proveniente del oeste, que presentará ráfagas constantes de entre 50 y 70 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución al circular. Estas condiciones de buen tiempo y visibilidad óptima se mantendrán hasta el cierre del día, consolidando un fin de semana marcado por el típico aire fresco de la cordillera.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Esquel: Comienza la esperada obra de red de gas para familias del barrio Badén I
3
 El observatorio de la NASA advierte sobre el impacto del fuego en la Patagonia
4
 Colecta solidaria para animales afectados por incendios
5
 Turismo en Los Alerces: aseguran que la zona norte está intacta y reactivan servicios en el Lago Kruger
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -