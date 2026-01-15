Jueves de sol y viento en la ciudad

Para este jueves en Esquel se espera un clima mayormente estable con una temperatura mínima de 6 grados y una tarde agradable que alcanzará los 18 grados de máxima.

El cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones en la región. El dato relevante de la jornada será el viento proveniente del oeste, que presentará ráfagas constantes de entre 50 y 70 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución al circular. Estas condiciones de buen tiempo y visibilidad óptima se mantendrán hasta el cierre del día, consolidando un fin de semana marcado por el típico aire fresco de la cordillera.

E.B.W.