Fuego activo en Los Alerces: refuerzan el operativo y atacan todos los frentes

El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa activo y durante la jornada de hoy, jueves 15 de enero, se intensifican los ataques simultáneos en todos los frentes de fuego. Así lo indica el parte diario emitido desde Villa Futalaufquen por la Administración de Parques Nacionales (APN), que coordina el operativo junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

En total, 99 brigadistas trabajan distribuidos en seis sectores, en un contexto marcado por la simultaneidad de frentes y la aparición de rebrotes. Las tareas se concentran en áreas clave como Lago Rivadavia, Laguna Froilán, Lago Verde, Río Arrayanes–Arroyo Braese, Arroyo Colehual y Cerro Riscoso.

Para este jueves se prevé una temperatura máxima de 18°C, con una humedad relativa mínima del 25%. El viento soplará del sector Oeste a velocidades de entre 10 y 20 km/h, con un aumento previsto hacia media mañana o mediodía, alcanzando ráfagas de 30 a 40 km/h del Oeste y Sudoeste. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con una disminución del viento y probabilidad de lluvias aisladas.

El parte destaca que la jornada de ayer presentó un cambio favorable en las condiciones meteorológicas, con precipitaciones de distinta intensidad durante la tarde y la noche y un marcado descenso de la temperatura. Esto permitió incrementar la humedad en laderas y valles, lo que ayudó a mitigar el avance de las llamas y a reducir la dispersión de focos secundarios.

El mayor despliegue de recursos se registró en el sector Punta Mattos–Pasarela Río Arrayanes, donde trabajaron intensamente brigadistas, medios aéreos y maquinaria vial destinada a la construcción de fajas preventivas para frenar la continuidad del fuego.

En ese marco, el presidente de la APN, Sergio Álvarez, mantuvo ayer una reunión en Villa Futalaufquen con el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, para evaluar el trabajo conjunto desarrollado desde el Comando Operativo. Allí se destacó la articulación interinstitucional y el aporte sostenido de recursos provinciales.

“Quiero resaltar a cada uno de nuestros aliados institucionales por su incondicional apoyo en esta difícil circunstancia que vivimos desde hace más de un mes en el Parque Nacional Los Alerces”, expresó Álvarez, al agradecer la colaboración de fuerzas nacionales, provinciales, municipios, bomberos voluntarios y pobladores de la zona.

Durante la noche se mantuvo una guardia activa de guardaparques, con apoyo de un camión batán de 1.000 litros, destinada a recorridas, monitoreo y asistencia a las poblaciones de la Zona Norte cercanas al incendio.

En el operativo participan más de 200 personas entre personal de línea, técnico y logístico. Operaron cinco helicópteros (tres del Ejército Argentino, uno contratado por la APN y otro provisto por la AFE), dos aviones hidrantes (uno de AFE y otro gestionado por la APN ante el Gobierno de Santiago del Estero) y un Boing 737 aportado por la Provincia del Chubut.

Finalmente, se informó que la Ruta 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León, y se solicita circular con extrema precaución en el sector de Bahía Rosales debido al movimiento constante de vehículos por la operación del helipuerto.

