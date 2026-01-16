19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad PNLAChubutRed43SenderosServiciosTarifas 2026
16 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Parque Nacional Los Alerces: Guía actualizada de senderos, servicios y tarifas 2026

El Parque informa el estado de rutas, la reapertura de excursiones al Lago Krugger y el listado de senderos habilitados. Se registran vientos fuertes y tránsito restringido en la Ruta 71.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces emitió un nuevo reporte de situación detallando el funcionamiento de sus áreas para residentes y turistas este viernes 16 de enero de 2026. En términos generales, la Ruta 71 se encuentra con tránsito restringido en el tramo entre Portada Norte y Quebrada del León, mientras que en el sector de Portada Centro los servicios turísticos operan con normalidad y una importante afluencia de visitantes.

 

Para quienes dependen del transporte público, la empresa Jacobsen brinda un servicio especial en el trayecto Esquel - Villa Futalaufquen - Bahía Rosales (Consultas al 2945-525512).

 

Zona Centro: Clima y Senderos

 

A las 09:21 a.m. de hoy, Villa Futalaufquen registró lloviznas y vientos fuertes, aunque con ausencia de humo. El estado de los senderos es el siguiente:

 

  • ABIERTOS: Puerto Limonao, Cinco Saltos, Cascada Irigoyen (Baja), Huella Andina hasta Arroyo Rañinto y Krugger hasta las Palanganas. El tramo Krugger hasta Portezuelo requiere registro obligatorio de 08:00 a 12:00 hs.

     

  • CERRADOS: Krugger (completo), Dedal, Cocinero y Quebrada del León.

     

Zona Sur y Zona Norte

 

En la Zona Sur, el cielo permanece nublado con ráfagas de viento de entre 40 y 55 km/h. Se encuentran habilitados los senderos Laguna del Toro (requiere registro hasta las 14 hs), Cascada de Los Tambores, Cauce Viejo, Mirador de Los Pozones, El Choconcito y Los Pescadores. El sendero La Balsa exige registro previo con dos días de antelación.

 

En la Zona Norte, se destaca la reanudación del servicio al Lago Krugger a partir de hoy, tanto para navegación como para hospedaje. No obstante, el resto de la zona permanece cerrada al uso público por la afectación directa del incendio.

 

Tarifario de Servicios y Alojamiento 2025-2026

 

La oferta de servicios gastronómicos y de pernocte es amplia, con los siguientes valores de referencia para la temporada:

 

  • Club Empleados Bancarios: Cabañas desde $55.000 (socios) hasta $85.000 (no socios). Camping: $6.000 a $12.000 la pernoctada.

     

  • Camping Los Maitenes: Acampe mayor en temporada alta a $18.000. Domos para 2 personas desde $80.000.

     

  • Camping Bahía Rosales Organizado: Cabañas hasta 6 personas por $165.000 y dormis con baño privado a $95.000.

     

  • Camping Arroyo Centinela: Adultos $12.000 y dormis desde $60.000.

     

  • Refugio Krugger: Habitaciones desde $200.000 (doble) hasta $350.000 (cuádruple). La excursión Full Day incluye navegación y trekking a los piletones del Río Frey.

     

Servicios Gastronómicos y Proveedurías

 

Se encuentran operativos locales como el Autoservicio Futalaufquen (9 a 20 hs), Food Truck del Puerto, Rincón del Sol, Quime Quipan, Restaurante Pichón (atención mediodía y noche), El Lugar del Lago y Tejas Negras.

 

Se recuerda a los visitantes respetar las indicaciones de los guardaparques, realizar los registros de montaña pertinentes y extremar las precauciones ante el pronóstico de vientos fuertes en toda el área protegida.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
2
 Alerta en el Atlántico: Qué es la "franja marrón" que preocupa a América y África
3
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
4
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
5
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -