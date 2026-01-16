Parque Nacional Los Alerces: Guía actualizada de senderos, servicios y tarifas 2026

El Parque Nacional Los Alerces emitió un nuevo reporte de situación detallando el funcionamiento de sus áreas para residentes y turistas este viernes 16 de enero de 2026. En términos generales, la Ruta 71 se encuentra con tránsito restringido en el tramo entre Portada Norte y Quebrada del León, mientras que en el sector de Portada Centro los servicios turísticos operan con normalidad y una importante afluencia de visitantes.

Para quienes dependen del transporte público, la empresa Jacobsen brinda un servicio especial en el trayecto Esquel - Villa Futalaufquen - Bahía Rosales (Consultas al 2945-525512).

Zona Centro: Clima y Senderos

A las 09:21 a.m. de hoy, Villa Futalaufquen registró lloviznas y vientos fuertes, aunque con ausencia de humo. El estado de los senderos es el siguiente:

ABIERTOS: Puerto Limonao, Cinco Saltos, Cascada Irigoyen (Baja), Huella Andina hasta Arroyo Rañinto y Krugger hasta las Palanganas. El tramo Krugger hasta Portezuelo requiere registro obligatorio de 08:00 a 12:00 hs.

CERRADOS: Krugger (completo), Dedal, Cocinero y Quebrada del León.

Zona Sur y Zona Norte

En la Zona Sur, el cielo permanece nublado con ráfagas de viento de entre 40 y 55 km/h. Se encuentran habilitados los senderos Laguna del Toro (requiere registro hasta las 14 hs), Cascada de Los Tambores, Cauce Viejo, Mirador de Los Pozones, El Choconcito y Los Pescadores. El sendero La Balsa exige registro previo con dos días de antelación.

En la Zona Norte, se destaca la reanudación del servicio al Lago Krugger a partir de hoy, tanto para navegación como para hospedaje. No obstante, el resto de la zona permanece cerrada al uso público por la afectación directa del incendio.

Tarifario de Servicios y Alojamiento 2025-2026

La oferta de servicios gastronómicos y de pernocte es amplia, con los siguientes valores de referencia para la temporada:

Club Empleados Bancarios: Cabañas desde $55.000 (socios) hasta $85.000 (no socios). Camping: $6.000 a $12.000 la pernoctada.

Camping Los Maitenes: Acampe mayor en temporada alta a $18.000. Domos para 2 personas desde $80.000.

Camping Bahía Rosales Organizado: Cabañas hasta 6 personas por $165.000 y dormis con baño privado a $95.000.

Camping Arroyo Centinela: Adultos $12.000 y dormis desde $60.000.

Refugio Krugger: Habitaciones desde $200.000 (doble) hasta $350.000 (cuádruple). La excursión Full Day incluye navegación y trekking a los piletones del Río Frey.

Servicios Gastronómicos y Proveedurías

Se encuentran operativos locales como el Autoservicio Futalaufquen (9 a 20 hs), Food Truck del Puerto, Rincón del Sol, Quime Quipan, Restaurante Pichón (atención mediodía y noche), El Lugar del Lago y Tejas Negras.

Se recuerda a los visitantes respetar las indicaciones de los guardaparques, realizar los registros de montaña pertinentes y extremar las precauciones ante el pronóstico de vientos fuertes en toda el área protegida.



T.B