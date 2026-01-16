19°
Viernes 16 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Cuidar la vida, eje del combate del incendio en Los Alerces

Con prioridad en la protección de la vida, los bienes y los valores naturales, el trabajo se realiza de manera coordinada entre Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y la Provincia del Chubut.
Por Redacción Red43

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa activo y mantiene en marcha un operativo integral orientado a su contención y control. La estrategia desplegada pone el foco en la protección de la vida de las personas, el resguardo de sus bienes y la preservación de los valores naturales del área protegida.

 

Las tareas se desarrollan de forma articulada entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Gobierno de la Provincia del Chubut y otras instituciones que intervienen en el territorio. Esta coordinación permite optimizar el uso de recursos humanos y técnicos, fortaleciendo la respuesta frente a la emergencia y sosteniendo un trabajo conjunto en los distintos frentes del incendio.

 

 

