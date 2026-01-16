Cuidar la vida, eje del combate del incendio en Los Alerces

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa activo y mantiene en marcha un operativo integral orientado a su contención y control. La estrategia desplegada pone el foco en la protección de la vida de las personas, el resguardo de sus bienes y la preservación de los valores naturales del área protegida.

Las tareas se desarrollan de forma articulada entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Gobierno de la Provincia del Chubut y otras instituciones que intervienen en el territorio. Esta coordinación permite optimizar el uso de recursos humanos y técnicos, fortaleciendo la respuesta frente a la emergencia y sosteniendo un trabajo conjunto en los distintos frentes del incendio.

