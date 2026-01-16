Confirman nuevos casos de la poderosa variante de gripe H3N2 en Córdoba y Corrientes

El sistema de salud argentino se encuentra en estado de alerta tras la confirmación de nuevos casos de influenza A, específicamente de la variante H3N2 (subclado K), en las provincias de Córdoba y Corrientes. Esta cepa, que ha mostrado una fuerte circulación en el hemisferio norte durante la última temporada invernal, comienza a ganar terreno en el territorio nacional, sumándose a los casos ya registrados en Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

En la provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud informó que el Instituto Malbrán confirmó los dos primeros casos de esta variante en pacientes con antecedentes de viaje. Se trata de un joven de 27 años, oriundo de San Francisco, quien regresó recientemente de México, y una mujer de 38 años residente en La Calera con historial de viaje a España. Ambos pacientes cursaron la enfermedad con monitoreo médico y, por el momento, las autoridades descartan la existencia de circulación comunitaria en la provincia, aunque se aguardan los resultados de otras muestras en estudio.

Por su parte, en Corrientes, se detectaron dos casos en mujeres adultas mayores. Según trascendió, el contagio se habría producido a través de un contacto estrecho con un familiar que regresó del exterior. Ambas pacientes evolucionaron de manera favorable y ya fueron dadas de alta, pero el hallazgo puso en marcha los protocolos de vigilancia epidemiológica para contener posibles brotes locales.

Una cepa con menor inmunidad colectiva

La preocupación de los especialistas radica en que la variante H3N2 presenta mutaciones frente a las cuales la población local no ha tenido contacto frecuente en los últimos años. Esto implica una menor inmunidad colectiva, lo que facilita la propagación del virus incluso fuera de los meses de pico invernal.

El infectólogo Hugo Pizzi advirtió que esta subvariante ha presionado fuertemente los sistemas de salud en Europa y recomendó no desatender los síntomas respiratorios. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya se contabilizan cerca de una veintena de casos en todo el país, y aunque la mayoría han sido ambulatorios, algunos pacientes han requerido internación debido a la intensidad de los cuadros.

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante este escenario de "repunte" de virus respiratorios, la cartera sanitaria nacional y las provinciales han reforzado una serie de recomendaciones esenciales para la comunidad:

Vacunación: Mantener completos los esquemas, especialmente en grupos de riesgo (mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con comorbilidades).

Higiene: Lavado frecuente de manos con agua y jabón, y uso de alcohol en gel.

Etiqueta respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Ventilación: Mantener los ambientes ventilados de forma cruzada para renovar el aire.

Aislamiento preventivo: En caso de presentar fiebre alta, dolor muscular o síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y no compartir objetos personales como vasos o cubiertos.

Las autoridades instan a quienes regresan de viajes al exterior a vigilar su estado de salud durante los primeros diez días y realizar la consulta médica inmediata ante la aparición de los primeros síntomas, a fin de evitar la propagación de esta cepa en el ámbito comunitario.



T.B