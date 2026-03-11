17°
Miércoles 11 de Marzo de 2026
Referentes de la UCR pidieron el apartamiento de Santiago Igón del directorio de la EPECh

El planteo fue presentado ante el presidente de la Legislatura de Chubut, Gustavo Menna, luego de que la Justicia reabriera la causa del “vacunatorio VIP” y ordenara que Santiago Igón sea juzgado en un juicio oral y público.
El Comité Departamental de Unión Cívica Radical de Esquel y otros referentes del radicalismo provincial solicitaron formalmente que se evalúe el apartamiento de Santiago Igón del directorio de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh).

 

El pedido fue enviado el 4 de marzo al presidente de la Legislatura provincial, Gustavo Menna, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara el sobreseimiento del exdiputado en la causa conocida como “vacunatorio VIP” y ordenara que el expediente avance hacia un juicio oral y público.

 

Desde el radicalismo sostuvieron que, por razones de ética pública y transparencia, Igón no debería continuar en el cargo mientras se desarrolla el proceso judicial. Además, solicitaron que el planteo sea remitido a todos los bloques legislativos y a las autoridades de la empresa para que se evalúe un apartamiento preventivo.

 

La causa se originó en 2021, cuando Igón recibió dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el hospital de Esquel en un momento en que la campaña estaba destinada exclusivamente al personal de salud.

 

El exlegislador fue designado en octubre de 2025 como representante de la minoría en el directorio de la EPECh, empresa creada ese mismo año por la Legislatura provincial para gestionar el sistema energético de Chubut.

 

 

 

 

R.G.

 

