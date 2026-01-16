La insólita danza de los gauchos bajo el agua

La octava noche del Festival de Jesús María se suspendió por las lluvias torrenciales que inundaron el predio y afectaron la técnica del escenario.



Durante el show de Soledad en la noche del jueves, las intensas precipitaciones causaron la suspensión de la fiesta.

Lejos de ahuyentar al público, convirtió el campo en un patio de juegos para la gente que, con firmeza y locura, transformó el anfiteatro en una pista de baile acuática.

"Mientras ustedes aguanten, yo me quedo. No me para nada", gritó Soledad desde el escenario, desafiando al temporal y reafirmando su compromiso inquebrantable con Jesús María.

Sin embargo, a la 1:30 de la madrugada, el riesgo eléctrico y las condiciones que afectaban la técnica del evento obligaron a la Comisión a emitir un comunicado oficial: suspensión inmediata por razones de seguridad.

