Trevelin recibe $11,5 millones de Nación para potenciar su promoción turística digital

La Secretaría de Turismo de Trevelin y sus Parajes fue seleccionada dentro del programa “Promover el Verano en Argentina”, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, obteniendo un apoyo económico de $11.500.000 destinado a potenciar la promoción digital del destino durante la temporada estival.

Este programa nacional tiene como objetivo acompañar a los destinos turísticos del país mediante el financiamiento de proyectos que impulsen la innovación, el equipamiento o la digitalización de la oferta turística. En este marco, Trevelin presentó un proyecto enfocado en la promoción digital del destino, priorizando la generación de contenido audiovisual de alta calidad, el diseño de material gráfico para redes sociales y la difusión segmentada mediante campañas en Meta ADS.

Las acciones se desarrollarán durante la temporada de verano, destacando las experiencias que ofrecen los distintos parajes del destino, como Sierra Colorada, Lago Rosario, Los Cipreses, Ruta 259, Aldea Escolar y el casco urbano de Trevelin, entre otros. En este sentido, el trabajo se concentrará especialmente en la generación de material audiovisual de prestadores turísticos de los cuales aún no se dispone de contenidos, particularmente en destinos como Lago Rosario, Ruta 259 y el ejido urbano, sin descartar la realización de acciones similares en otros sectores del destino. Entre las actividades se pondrá en valor la gastronomía local, el agroturismo, las cabalgatas, el senderismo, los viñedos, el patrimonio histórico y cultural, y los productos regionales que distinguen a Trevelin.

Según el proyecto aprobado, las acciones digitales se implementarán a través de los canales oficiales de promoción:



Facebook: Turismo Trevelin

Instagram: @turismotrevelin

Web: www.trevelin.tur.ar

TikTok: Turismo de Trevelin

IMPACTO ESPERADO

Con la implementación del programa, se proyecta:

• Incrementar en un 30% la visibilidad digital del destino durante la temporada de verano 2026.

• Fortalecer el flujo turístico hacia Trevelin y sus parajes, con un aumento estimado del 15% en visitantes nacionales y del 10% en internacionales, principalmente de Chile y Norteamérica.

• Estimular el desarrollo económico local, favoreciendo la contratación de servicios turísticos, gastronómicos y de alojamiento.

• Promover una comunicación sostenible y auténtica, basada en la identidad cultural galesa y mapuche-tehuelche.

• Consolidar la marca “Trevelin, Pueblo de Experiencias” como destino destacado de la Patagonia Andina, dentro del circuito nacional de pueblos auténticos y sostenibles.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó que “haber sido seleccionados en este programa nacional es un gran reconocimiento al trabajo que venimos realizando para posicionar a Trevelin como un destino de experiencias. Este apoyo nos permitirá seguir creciendo, llegar a nuevos públicos y mostrar al país y al mundo la riqueza natural y cultural de nuestros parajes”.



T.B