19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
16 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Se viene la “luna de sangre”, el fenómeno que va a decorar el cielo con un rojo profundo

Se espera para los primeros días de marzo y se verá en casi todo el planeta. Tendrá una larga duración y no se necesitará ninguna protección especial para admirarlo. Otros detalles. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intrigante fenómeno de la Luna de Sangre iluminará el cielo argentino durante las noches del 2 al 4 de marzo de 2026. Este escenario celeste promete ser uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ofertando un espectáculo que no se replicará en los próximos años.

En estos días mágicos, gran parte del continente americano será testigo de un sorprendente eclipse lunar total. Durante dichas jornadas, la Luna llena se verá envuelta en un color rojo-anaranjado extraordinario, un espectáculo natural que no necesitará de ninguna protección visual para ser apreciado.

La duración esperada de la totalidad será de aproximadamente 80 a 82 minutos, permitiendo a los espectadores entrar en un trance casi hipnótico mientras observan cómo la Luna se sumerge completamente en la sombra proyectada por la Tierra. Sin embargo, algunos cálculos sugieren que podría durar 58 minutos en ciertos lugares del mundo, aunque el evento completo, incluyendo las fases parciales del eclipse, llevará más de cinco horas.

Para aquellos que no puedan verlo en vivo debido a las ubicaciones geográficas, estarán disponibles transmisiones en línea que permitirán disfrutar del evento celestial desde un lado diferente. Este avance tecnológico acerca una vez más los astros a nuestros hogares, democratizando la observación del cosmos.

Un eclipse lunar de esta naturaleza ocurre solo en la fase de luna llena y se produce cuando están alineados el Sol, la Tierra y la Luna. La NASA lo describe como un preciso momento en el que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, iluminándose con un tenúe resplandor rojo producto del paso de la luz a través de nuestra atmósfera, habilidad científica que explica por qué fluctuará el tono según el polvo o las nubes en el ambiente terrestre.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
2
 Alerta en el Atlántico: Qué es la "franja marrón" que preocupa a América y África
3
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
4
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
5
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -