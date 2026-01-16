Se viene la “luna de sangre”, el fenómeno que va a decorar el cielo con un rojo profundo

El intrigante fenómeno de la Luna de Sangre iluminará el cielo argentino durante las noches del 2 al 4 de marzo de 2026. Este escenario celeste promete ser uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ofertando un espectáculo que no se replicará en los próximos años.



En estos días mágicos, gran parte del continente americano será testigo de un sorprendente eclipse lunar total. Durante dichas jornadas, la Luna llena se verá envuelta en un color rojo-anaranjado extraordinario, un espectáculo natural que no necesitará de ninguna protección visual para ser apreciado.



La duración esperada de la totalidad será de aproximadamente 80 a 82 minutos, permitiendo a los espectadores entrar en un trance casi hipnótico mientras observan cómo la Luna se sumerge completamente en la sombra proyectada por la Tierra. Sin embargo, algunos cálculos sugieren que podría durar 58 minutos en ciertos lugares del mundo, aunque el evento completo, incluyendo las fases parciales del eclipse, llevará más de cinco horas.



Para aquellos que no puedan verlo en vivo debido a las ubicaciones geográficas, estarán disponibles transmisiones en línea que permitirán disfrutar del evento celestial desde un lado diferente. Este avance tecnológico acerca una vez más los astros a nuestros hogares, democratizando la observación del cosmos.



Un eclipse lunar de esta naturaleza ocurre solo en la fase de luna llena y se produce cuando están alineados el Sol, la Tierra y la Luna. La NASA lo describe como un preciso momento en el que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, iluminándose con un tenúe resplandor rojo producto del paso de la luz a través de nuestra atmósfera, habilidad científica que explica por qué fluctuará el tono según el polvo o las nubes en el ambiente terrestre.