Alerta ambiental: detectan medusas invasoras en lagos patagónicos

Un descubrimiento científico reciente modificó la mirada sobre los lagos patagónicos: por primera vez se confirmó la presencia de medusas exóticas de agua dulce en los lagos Escondido y El Trébol, en cercanías de Bariloche. El hallazgo fue realizado por un equipo del INIBIOMA (CONICET–UNCo) durante una campaña de muestreo desarrollada en febrero de 2023.

La especie identificada es Craspedacusta sowerbii, originaria del río Yangtsé, en China, y considerada un cnidario depredador que ya colonizó ambientes acuáticos en distintas regiones del mundo. Su detección en estos lagos representa el registro más austral de la especie en Argentina.

Las investigadoras explicaron que la medusa tiene un ciclo de vida complejo, con una fase fija (pólipo) y otra libre que aparece en los meses más cálidos. Su pequeño tamaño —alrededor de 7 milímetros— y su cuerpo transparente dificultan su detección, incluso cuando se encuentra en grandes concentraciones.

El estudio advierte que la especie se alimenta de zooplancton, un componente clave de la cadena trófica de los lagos patagónicos, lo que plantea interrogantes sobre su posible impacto ambiental. En ese sentido, el equipo destacó la importancia del monitoreo temprano y convocó a la comunidad a colaborar con registros fotográficos ante eventuales avistamientos.

Desde la UNCo subrayaron que este hallazgo funciona como una alerta temprana sobre la fragilidad de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la ciencia y la sociedad para preservar la biodiversidad.

