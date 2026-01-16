Caída mundial de X: los motivos detrás de la falla

La red social X - propiedad de Elon Musk - sufrió una segunda caída en su servicio en lo que va de la semana. Miles de usuarios en Argentina y otros países reportaron problemas para ingresar a sus cuentas y visibilizar los tuits, tanto desde sus celulares como a través del sitio web.

Según el sitio downdetector, los primeros reportes comenzaron cerca del mediodía. Por el momento, X no emitió comentarios oficiales al respecto.

La mayor parte de los usuarios que intentaron acceder este viernes al mediodía al sitio se encontraban con mensajes de error como: "Algo salió mal. Intente recargar". Posteriormente, el botón de recarga permanece en un círculo giratorio sin resolver.

Según el sitio Downdetector, más de 3.000 usuarios reportaron errores en la última hora. En detalle, según la última actualización, el 40% informó problemas con la aplicación, el 34% con el sitio web y el 26% con la conexión del servidor.

Por el momento, X no hizo comentarios oficiales sobre los motivos detrás de la caída. Algunas hipótesis apuntan nuevamente a Cloudflare, la compañía estadounidense que opera como una pieza clave — muchas veces invisible— del entramado de internet. La compañía tecnológica ofrece servicios de infraestructura digital, entre los que se incluye funciones centrales es la de red de distribución de contenido (CDN) - replica páginas y archivos en servidores distribuidos globalmente para acortar distancias - y en materia de seguridad (filtra tráfico malicioso, mitiga ataques de denegación de servicio DDoS).

En este sentido, Cloudflare actualmente afronta problemas en sus servicios de Turnstile, que servicio que reemplaza los desafíos CAPTCHA de manera sencilla y gratuita.

Esta es la segunda vez que se cae X esta semana. La caída del pasado martes duró aproximadamente 30 minutos.