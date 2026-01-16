Psy trance en Esquel: música electrónica bien arriba

Neurogic, Mistik y Symbiosis son tres DJ residentes en La Plata. Dos de ellos son esquelenses, y en su paso por la zona compartirán una noche enérgica en El Cedro, este sábado 17 de enero desde las 20 horas.



Junto a otros DJ llevan adelante la productora Level Up Experience, con más de 6 años organizando fiestas en la capital bonaerense.



“Arrancamos antes de la pandemia, fueron fiestas hechas enteramente por nosotros”, explicó Mistik “Ya somos marca registrada”.



Su paso por la ciudad suele ser breve por tratarse de vacaciones de estudio, pero este sábado será una ocasión especial desde temprano en calle Rivadavia 825: “Entre las 8 de la noche y las 12, va a arrancar Mateo (Symbiosis) con lo que se llama un warm up para calentar la pista de una hora y media, después sigo yo Mistik con un set de una hora y cierra Neurogic con un set de una hora y media también”.



Psy Trance



El estilo de los DJ y la productora, dentro de la música electrónica, es algo particular: “Un género de electrónica que se llama Psy Trance, full on específicamente dentro del Psytrance. Sabemos que acá hay movida electrónica pero no específicamente esto. La idea era venir a compartirlo, es un evento de capacidad reducida en El Cedro. Y después seguimos con una sorpresa”.

La sorpresa son los famosos "after", donde la música sigue un poco más y en esta ocasión será en Fitzroya Pizza, calle Almafuerte 1903 desde las 00 hs.



Para reservar tu lugar, podes escribir a las redes de El Cedro o seguirlos a los DJ en sus redes personales: neurogic.levelup, mistik.levelup y rojasmateo_ : "Nosotros dentro de unos días ya retornamos para La Plata y nuestras actividades siguen allá".

SL