El streaming "Trevelin unido por la Comarca" recaudó más de un millón de pesos.

Una nueva expresión de solidaridad tuvo lugar el miércoles por la noche desde el Salón Central Municipal de Trevelin, donde se llevó a cabo un “Streaming Solidario”. La iniciativa fue organizada por la joven intérprete local Maite Guzmán, junto a su grupo de estilo campero, con el firme objetivo de recibir donaciones para las familias damnificadas por los incendios que afectan a la Comarca cordillerana.

Un escenario de grandes artistas

En el tradicional escenario del histórico Salón Central, se dieron cita músicos de la talla de Yoel Hernández, el Chala Vargas, Quebracho y Semillas de Malambo, configurando un espectáculo con tres horas de duración que se extendió más allá de la medianoche. El evento fue transmitido por internet a través de la página de Facebook de un canal local, permitiendo que la convocatoria trascendiera los límites de la localidad.

En la apertura, la joven Maite invitó al escenario al intendente de Trevelin, Héctor Ingram, quien compartió la bienvenida junto a los y las artistas participantes y al público que se acercó a acompañar esta iniciativa solidaria.

El reconocimiento oficial

Ingram agradeció a la joven artista por la iniciativa y valoró la participación de los músicos que se sumaron a la propuesta. “La grandeza de cada uno pasa por siempre ser solidaria”, afirmó el intendente y agregó: “Creo que hoy queda demostrado que las vecinas y vecinos de Trevelin y sus parajes están aportando su granito de arena para que aquellos vecinos de la Comarca que no la están pasando bien, sientan el abrazo para construir un mejor futuro”.

En la ocasión, el mandatario estuvo acompañado por los ediles Diana Sbil Maripán, Marisol Salazar y Facundo País; los secretarios de Coordinación de Gabinete, Livio Espinoza, y de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, además de la coordinadora del Centro Cultural Municipal, Nina Corvalán.

Resultados de la convocatoria

El impacto de la jornada fue contundente. Como resultado de la movilización de la comunidad, se reunió una suma que superó el millón cien mil pesos. Además, se recolectaron numerosas donaciones de ropa, abrigos y alimentos no perecederos, los cuales fueron enviados de inmediato a las familias afectadas por los incendios.

Asimismo, la campaña permitió acopiar insumos medicinales esenciales para la atención de los brigadistas y bomberos que trabajan incansablemente combatiendo los fuegos en el territorio cordillerano. De esta manera, Trevelin reafirmó su compromiso social y su capacidad de respuesta ante la emergencia climática y humanitaria que atraviesa la región.



T.B