Corte preventivo en Trevelin

La Cooperativa 16 de Octubre comunicó de manera oficial que se llevará a cabo una interrupción del suministro eléctrico en la localidad de Trevelin motivada por un incendio detectado debajo de una línea de energía.

Esta medida de carácter preventivo busca resguardar la integridad física de los Bomberos Voluntarios que se encuentran combatiendo el fuego en el lugar permitiéndoles operar sin riesgos eléctricos derivados de la red.

La entidad prestadora del servicio solicitó la colaboración de los vecinos afectados y expresó sus disculpas por los inconvenientes que esta situación de emergencia pudiera generar en las actividades cotidianas de los usuarios mientras se resuelve el siniestro.