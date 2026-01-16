19°
Viernes 16 de Enero de 2026
16 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Fortalecen el acceso a derechos y gestiones en territorios indígenas

El Gobierno del Chubut desplegará una jornada de servicios en el sur provincial, facilitando trámites de DNI, ANSES y PAMI para garantizar el acceso a derechos y fortalecer la presencia del Estado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Gobierno de la provincia del Chubut pondrá en marcha una amplia iniciativa territorial destinada a brindar asesoramiento y asistencia técnica a las comunidades indígenas en diversas localidades y parajes. Esta acción integral, que se llevará a cabo desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, cuenta con la colaboración estratégica de organismos nacionales como PAMI, ANSES, RENAPER e INAI, trabajando en conjunto con la Dirección General de Pueblos Indígenas para asegurar una atención directa y efectiva en cada territorio visitado.

 

A través de este despliegue, los vecinos podrán gestionar documentos de identidad y realizar diversas consultas previsionales y sociales sin necesidad de trasladarse a los grandes centros urbanos. El programa busca reducir las brechas geográficas y promover la igualdad de oportunidades mediante el fortalecimiento del registro de comunidades y el acceso a la identidad. Esta política, impulsada por la gestión del gobernador Ignacio Torres, prioriza el acompañamiento institucional y la inclusión de los sectores más alejados, consolidando un Estado presente que llega a cada rincón de la provincia.

 

El itinerario comenzará en la ciudad de Sarmiento y continuará su recorrido por Río Mayo y Río Senguer durante los primeros días de la semana. Posteriormente, los equipos de trabajo se trasladarán a José de San Martín para finalizar la jornada del viernes con una doble atención en los parajes de Cerro Centinela y Lago Rosario. En todos los puntos de encuentro, el personal especializado recibirá consultas hasta las 16 horas, garantizando que los ciudadanos puedan completar sus trámites esenciales y recibir el asesoramiento necesario de manera gratuita y cercana a sus hogares.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

