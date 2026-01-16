19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinincendioBomberos
16 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Controlaron un incendio en el Callejón Morgan de Trevelin

Equipos de emergencia, brigadistas y bomberos de diversas localidades trabajaron de manera coordinada para sofocar un foco ígneo en zona de chacras y proteger las estructuras cercanas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Callejón Morgan fue escenario de un intenso operativo durante la tarde de este miércoles tras declararse un incendio en una zona de chacras que puso en riesgo galpones e infraestructuras productivas. En el lugar trabajaron en conjunto los Bomberos Voluntarios de Trevelin y Esquel, brigadistas locales y equipos aéreos, mientras que personal de la Cooperativa 16 de Octubre y efectivos policiales realizaron tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito en el sector de 5 Esquinas para facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia.

 

La Municipalidad de Trevelin dispuso maquinaria pesada y camiones de reabastecimiento para fortalecer las tareas de contención en una jornada marcada por altas temperaturas y fuertes vientos. Al operativo se sumaron dotaciones de la Regional 3 de Bomberos que incluyen a cuarteles de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, los cuales se encontraban en la zona por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y acudieron de inmediato al llamado del cuartel local para evitar la propagación de las llamas.

 

El intendente Héctor Ingram y su equipo de gabinete supervisaron la logística en el territorio y expresaron su reconocimiento a todos los organismos involucrados por su compromiso y rápida respuesta ante la emergencia hídrica y ambiental. Desde el ejecutivo municipal se agradeció especialmente a todos los equipos que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y se recordó a la comunidad que es vital extremar los cuidados para evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos focos al aire libre.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El femicidio de Comodoro: Valeria fue abusada y luego la asfixiaron, según reveló la autopsia
2
 Trevelin: incendio en la zona del "parque industrial"
3
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
4
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
5
 Gualjaina vive la 4° edición del Festival del Jinete y Folclore con gran convocatoria
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -