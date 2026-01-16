Controlaron un incendio en el Callejón Morgan de Trevelin

El Callejón Morgan fue escenario de un intenso operativo durante la tarde de este miércoles tras declararse un incendio en una zona de chacras que puso en riesgo galpones e infraestructuras productivas. En el lugar trabajaron en conjunto los Bomberos Voluntarios de Trevelin y Esquel, brigadistas locales y equipos aéreos, mientras que personal de la Cooperativa 16 de Octubre y efectivos policiales realizaron tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito en el sector de 5 Esquinas para facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia.

La Municipalidad de Trevelin dispuso maquinaria pesada y camiones de reabastecimiento para fortalecer las tareas de contención en una jornada marcada por altas temperaturas y fuertes vientos. Al operativo se sumaron dotaciones de la Regional 3 de Bomberos que incluyen a cuarteles de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, los cuales se encontraban en la zona por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y acudieron de inmediato al llamado del cuartel local para evitar la propagación de las llamas.

El intendente Héctor Ingram y su equipo de gabinete supervisaron la logística en el territorio y expresaron su reconocimiento a todos los organismos involucrados por su compromiso y rápida respuesta ante la emergencia hídrica y ambiental. Desde el ejecutivo municipal se agradeció especialmente a todos los equipos que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y se recordó a la comunidad que es vital extremar los cuidados para evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos focos al aire libre.

E.B.W.