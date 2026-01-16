19°
Esquel, Argentina
Viernes 16 de Enero de 2026
16 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Repararon una pérdida de agua en el Badén I

La Cooperativa 16 de Octubre solucionó la rotura de un caño en la red de distribución tras el aviso de los vecinos, en el marco de las acciones por la emergencia hídrica que afecta a Esquel.
Personal operativo de la Cooperativa 16 de Octubre concretó la reparación de una pérdida de agua detectada en el barrio Badén I, originada por la rotura de una cañería en la red de distribución urbana. El inconveniente fue abordado de manera inmediata durante la mañana, logrando normalizar la situación antes del mediodía y evitando así que el desperdicio del recurso se prolongara durante el resto de la jornada.

 

Desde el municipio destacaron la importancia del compromiso ciudadano, ya que el alerta temprano de los vecinos del sector resultó fundamental para que las cuadrillas pudieran intervenir con celeridad. Esta respuesta coordinada se encuadra en el actual contexto de emergencia hídrica que atraviesa la ciudad, donde cada pérdida en la vía pública representa un impacto crítico para el sistema de reservas y abastecimiento local.

 

Tanto la Municipalidad de Esquel como la prestataria de servicios recordaron que se mantiene el trabajo conjunto para optimizar el uso del recurso y garantizar el mantenimiento de la infraestructura. En este sentido, instaron a la comunidad a continuar con el uso racional del agua potable en los hogares y a dar aviso inmediato ante cualquier rotura o filtración observada en la calle para asegurar una reparación efectiva en el menor tiempo posible.

 

 

 

 

