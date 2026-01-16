Analizan el regreso de una locomotora de La Trochita

El Viejo Expreso Patagónico atraviesa una temporada de verano exitosa con ocupación plena en sus salidas hacia Nahuelpan. Para intentar garantizar la continuidad del servicio y responder al incremento de visitantes previsto para el invierno y el próximo año, las autoridades del tren proyectan la posibilidad de poner en valor una unidad que actualmente funciona como monumento. Se trata de la locomotora emplazada en la plazoleta de Ameghino y Perón, la cual podría estar en condiciones estructurales de volver a las vías tras un exhaustivo proceso de revisión técnica.

Desde la gerencia del servicio se explicó que la iniciativa se encuentra en etapa de trámites internos y contempla el posible traslado de la máquina a los talleres para su evaluación. El plan técnico preliminar consistiría en transferir componentes mecánicos desde otras unidades fuera de servicio y realizar las pruebas de seguridad exigidas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. De concretarse, esta medida permitiría que Esquel cuente con una segunda locomotora operativa, brindando un respaldo necesario ante eventuales fallas mecánicas y reforzando la operatividad del sistema ferroviario.

En paralelo a este análisis sobre la pieza histórica, se gestiona la adquisición de nuevas calderas fabricadas en el país para rehabilitar otras máquinas a mediano plazo. Mientras tanto, el destino del espacio que ocupa actualmente la locomotora en la plazoleta frente al casino está siendo dialogado junto al municipio y las áreas de turismo. La intención es preservar el valor patrimonial y estético de la ciudad, priorizando siempre la viabilidad técnica para asegurar que el emblemático tren patagónico pueda cumplir con sus cronogramas de viaje de manera segura.

E.B.W.