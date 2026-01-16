El viento será el protagonista este viernes en Esquel

Las condiciones meteorológicas para este viernes 16 de enero en la ciudad de Esquel estarán marcadas por una fuerte presencia del viento y un cielo mayormente cubierto. De acuerdo a los datos del pronóstico, se espera una jornada con nubosidad en aumento, alcanzando su punto máximo de cobertura hacia las 15:00 horas, lo que mantendrá las temperaturas en niveles moderados.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 9°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima ascenderá hasta los 19°C promediando la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la intensidad del viento, que será el factor determinante del clima durante todo el día.

El viento soplará de manera sostenida desde el sector Oeste con velocidades promedio entre 40 y 55 km/h. No obstante, se ha emitido un aviso por ráfagas que podrían alcanzar los 86 km/h, especialmente en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 17:00 hs.



T.B