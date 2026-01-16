Desde el espacio, el desastre: imágenes satelitales exponen el avance del fuego

Las imágenes satelitales publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional permiten dimensionar el alcance de los incendios que afectan a distintos puntos de la provincia de Chubut.

En los registros se identifican claramente las zonas con vegetación que aún se mantiene intacta, representadas en color verde, y los sectores cubiertos por humo, que aparecen en tonos celestes sobre lagos y valles. En contraste, las áreas quemadas se destacan en color bordo, mientras que los focos de incendio activos se observan en rojo intenso.

La comparación con imágenes previas deja en evidencia la rápida propagación del fuego y cómo, en el transcurso de pocos días, se produjo una transformación significativa del territorio.

R.G.