18°
22°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 16 de Enero de 2026
RED43 sociedad Incendio PNLApuerto patriada
16 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Desde el espacio, el desastre: imágenes satelitales exponen el avance del fuego

Imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional permiten dimensionar el avance del fuego en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada, donde en pocos días se registró una fuerte transformación del paisaje.
Por Redacción Red43

Las imágenes satelitales publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional permiten dimensionar el alcance de los incendios que afectan a distintos puntos de la provincia de Chubut.

 

 

 

En los registros se identifican claramente las zonas con vegetación que aún se mantiene intacta, representadas en color verde, y los sectores cubiertos por humo, que aparecen en tonos celestes sobre lagos y valles. En contraste, las áreas quemadas se destacan en color bordo, mientras que los focos de incendio activos se observan en rojo intenso.

 

 

 

La comparación con imágenes previas deja en evidencia la rápida propagación del fuego y cómo, en el transcurso de pocos días, se produjo una transformación significativa del territorio. 

 

 

R.G.

 

